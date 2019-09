Lidera IT taquilla en estreno

La secuela de la cinta sobre el temido payaso recaudó 91 millones de dólares y la primera cinta debutó con 123.4 millones de dólares en 2017

Aunque el payaso Pennywise logró liderar la taquilla de fin de semana, no pudo superar la entrada que consiguió con la primera parte.

IT Capítulo Dos recaudó alrededor de 91 millones de dólares en venta de boletos en Estados Unidos y Canadá, según informó Warner Bros, mientras que la primera parte de la película debutó con un récord de 123.4 millones de dólares en septiembre de 2017.

Lo que sí consiguió la secuela fue ser el segundo mejor estreno para una película de terror en el mes de septiembre.

En tanto que Angel Has Fallen 2, bajó a un segundo sitio con 6 millones de dólares en las taquillas y GoodBoys se quedó con el tercer lugar con 5.4 millones