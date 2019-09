Vale más viajar en camión o taxi, para no dañar los autos particulares

A como están las calles de Hermosillo, vale más pagar taxis o camiones urbanos para trasladarse de un lugar a otro de la ciudad capital de Sonora. Ninguna calle se encuentra en buenas condiciones físicas, por lo que no tiene caso arriesgar el vehículo y poner en riesgo la vida de uno y la de los demás. La Presidente Municipal, Celida López Cárdenas, está llevando a cabo un programa de “tirar dinero a la basura”, al bachear en días lluviosos. Es mucho dinero el que “tira”, ya que los hoyos tapados con asfalto duran menos de 24 horas. Esto lo vemos a diario.

La intención de la alcaldesa es buena, y hasta preside los actos en donde se ponen en marcha los programas de bacheos, pero en cuanto termina la ceremonia, empieza a llover. No sé si el asfalto sea de mala calidad, porque a como está la situación económica en la administración municipal, a lo mejor se escoge lo más barato. En la Ciudad de México todos los días llueve a chorros y no se encuentra la ciudad en tan malas condiciones. Es cuestión que Celida pida la receta para aplicarla aquí. ¿Para qué se gastan 12 millones de pesos que no ayudarán en nada al municipio ni a sus habitantes?

Creo que la Presidente Municipal debería de asesorarse con expertos en la materia para que resalte mejor su trabajo y sea la diferencia entre los anteriores alcaldes y ella. En los programas de bacheo es mucho el dinero presupuestado y poco el aplicado, desde ahí la ciudadanía está perdiendo. Ahora, si le sumamos el material de mala calidad y su duración de unos días, son más las pérdidas que los beneficios al municipio y sus habitantes. Vale más esperar a que se calmen las lluvias de verano, aunque luego viene las equipatas de invierno.

La solución es pavimentar o repavimentar los bulevares, calles y avenidas de Hermosillo con material de buena calidad, de preferencia cemento hidráulico, en tiempo de NO lluvias. Antes de realizar los trabajos, se deben revisar las fugas de agua potable y “negras”, porque se dan casos – y muchos -, que se terminan de arreglar las calles y a los días brotan las los chorros agua. Se deben de coordinar muy bien los trabajadores y funcionarias de obras públicas del Ayuntamiento y de Agua de Hermosillo para los hermosillenses (Aguah). Eso casi nunca ocurre, no sé el por qué.

Por otra parte, los padres de familia de algunos sectores de la ciudad, ya están participando en los programas de bacheo de la ciudad, al menos es lo que informan las autoridades municipales. Eso le reduce gastos de operación al ayuntamiento, por lo que se debe de aprovechar la buena voluntad de los vecinos para avanzar…Dentro de poco la ciudadanía les quitará los mandos a las autoridades, porque han demostrado su incapacidad. Ahora, padres de familias, alumnos y maestros, también se encargarán de reparar los planteles educativos, empezando por el CBTIS 132…Qué bien.

Se intoxican dos niños, de 1 y 3 años de edad con droga “cristal” en Hermosillo

La vida de dos niños, de 1 y 3 años, estuvo en riesgo al intoxicarse con metanfetamina, “crystal”, lo que derivó de una denuncia anónima y en rápida acción, la FGJE aprehendió y logró vincular a proceso a los padres por el delito de corrupción de menores en perjuicio de la sociedad y de sus propios hijos.

La expresión: “¡No es de Dios!, hay dos niños, uno que apenas camina, y están intoxicados por ‘crystal’, sus papás la venden y al parecer los niños creyeron que era comida, van con ellos al hospital”, alertó una llamada anónima a la FGJE, de inmediato se comprobó el hecho y el Ministerio Público obtuvo del Juez las órdenes de cateo, ejecutadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), al indagar el delito de corrupción de menores.

Las personas menores de edad fueron atendidas en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) por intoxicación de metanfetamina, dieron positivo al toxicológico, por lo que al tener conocimiento la FGJE se les aseguró protección.

No es por presumir, pero este día cumplo 73 años de edad, gracias a Dios

No es por presumir, pero este lunes y mañana martes cumplo 73 años de edad, por lo que le doy gracias primeramente a Dios, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos y a mis amigos, que me han sabido cuidar en todo este tiempo…Nací un 09 de septiembre de 1946 en Hermosillo, así me lo dijo mi madre, pero el acta de nacimiento dice que el 10, por lo que son dos días de festejo. Sentimentalmente me festejo el 09 y, oficialmente el 10, los dos días son válidos para mí.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde: En Política no hay amigos, solo compromisos.