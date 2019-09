Benefician ciudadanos a tres familias

El sábado del Tilichero es un complemento de la sociedad de que haya familias que tienen cosas de más o que no les sirven, y otras que lo perdieron todo como en esta ocasión que se benefició a tres que perdieron sus pertenencias por el incendio de sus casas.

Así lo expuso Norberto Barraza Almazán, director de Servicios Públicos Municipales, quien dijo que la idea principal del programa es la solidaridad y el mérito es de los ciudadanos que acuden a los puntos a apoyar, como en este sábado que son familias de las colonias Mirasoles, 5 de Mayo y de Real de Minas.

“Queremos aprovechar también para que las personas limpien sus patios, ahorita es temporada de lluvia, para que no se críen mosquitos”, mencionó Barraza Almazán.

Con este ya son doce veces que se realiza esta actividad el primer sábado de cada mes, en el estacionamiento del Estadio Héctor Espino, de Soriana Bachoco y en el Panteón Yáñez, de las 8:00 a las 14:00 horas.

Agraden ayuda

Celia Guadalupe Borboa Cázares es una de las afectadas por un incendio que provocó un corto circuito del cooler el pasado 23 de agosto y dejó la vivienda en pérdida total, y de igual manera se quemaron todas las pertenencias de los siete miembros de la familia.

“Estoy muy agradecida con la gente por el apoyo que me han brindado de corazón, de verdad no me lo esperaba”, manifestó la señora, que tiene su domicilio en las calles 16 de Septiembre y Nuevo León, de la colonia 5 de Mayo.

El señor Lorenzo Llanes comentó ha participado de manera continua en el Sábado del Tilichero para entregar lo que sirve a quienes lo necesitan y por otra parte aprovechar para hacer limpia en su casa y desechar lo que es basura.

“Invito a toda la gente que aproveche esta oportunidad que nos da el Ayuntamiento de deshacernos de cosas que nos estorban a nosotros y que pueden ayudar a otras personas también”, expresó.

Los otros beneficiarios fueron Flora Delia López Galindo, quien vive en la calle Cerro del Cobre 1547, entre Galaxia y Noche Triste, de la colonia Mirasoles; y Agustín Balcazar, de la colonia, Real de Minas, quien pidió el apoyo por quedarse sin nada.

Quienes deseen apoyar con muebles artículos o ropa para familias que se pasan por estas situaciones, también pueden llevarlas a las instalaciones de la dependencia en la avenida de las Flores, entre Solidaridad y Maza de Juárez o comunicarse al número 6622040376.