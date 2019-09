Meten duda “estaciones” meteorológicas

Reinventan demandas agitadores sociales

Lanzan advertencia a tiangueros “piratas”

Que pasa a la historia Secretario de la SEC

Meten duda “estaciones” meteorológicas…Y con todo y la buena intención que puedan tener, pero con las que sí que van a causar una confusión, es con la diez “estaciones meteorológicas” improvisadas que acaban de crear en esta Capital estudiantes y profesores de ingeniería en Electrónica Ambiental de tres universidades, dizque para medir la calidad del aire, calor y pronósticos de lluvia.

Pues aún y cuando fueran anunciados con bombo y platillo esos dispositivos que inventaran y que operarán en Hermosillo, al colocarlas en la techos de casas que serán seleccionadas en sectores estratégicos, lo cierto es que para nada se ve que tengan el aval de las instancias dedicadas a ese tipo de monitoreos, como por ejemplo la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por ejemplo. De ese pelo.

Es por eso que tal anuncio de ese sistema de inspección para medir las condiciones del ambiente generara “unos barruntos de dudas”, por no verse una oficialidad en el mismo, con lo que ya de entrada tendrían sus asegunes los datos o informaciones que manejen al respecto los coordinadores de ese proyecto, que son de la Unison, Universidad Estatal de Sonora (UES), y el Itson. ¿Cómo la ven?

Porque aún y cuando trascendiera que se estarían apoyando en los sitios web del Ayuntamiento de Hermosillo y el Instituto Municipal de Planeación, para que los ciudadanos puedan consultar a través de una aplicación cómo está el clima, según esto en tiempo real, y tomen sus precauciones, lo cierto es que no se percibe una coordinación ni con la Unidad Estatal de Protección Civil, cuyo director Alberto Flores.

Eso aunado a que será un procedimiento muy rudimentario, y casi casi a nivel experimental el que usarán, ya que capacitarán a los moradores de las viviendas donde se instalarán, para que cada hora suban a la parte alta o azotea, a tomar nota del cómo está la ambientación y enviar el consabido dato o aviso, de ahí que quedará a la buena voluntad de los participantes, con lo que no se le ve una formalidad. ¡Zaz!

Luego entonces y ante el riesgo que pudiera representar para la población el que difundieran información errónea en ese rubro tan delicado y preventivo, es que se hace necesario el que sean palomeados por dependencias de meteorología, como por ejemplo la estatal, en la que desde hace añales que está un Carlos Arias, y el mismo Flores Chong, a fin de evitar una contingencia por un mal reporte al respecto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reinventan demandas agitadores sociales…Por si quedaban dudas de que hay agitadores o activistas que solamente se revientan, al cambiar de camuflaje o exigencias, cual si fueran quelites en tiempos de agua, o de lluvias, ahí tienen el caso de un Francisco Javier Salcido García, quien ahora está haciendo ruido con el dizque colectivo Ciudadanía Activa y Amigos del Parque Madero. De ese vuelo.

Y para evidencia está el show o borlote que ahora están “armando” para que no se venda un terreno contiguo al Museo de Arte de Sonora (Musas), y que se preserve como área verde, al igual como en su momento salieran a defender el parque de Villa de Seris, cuando ya únicamente era un cascarón de lo que fuera un vivero, en aquella ocasión para que no se construyera ese recinto que hoy promueve la cultura.

No obstante como el citado predio aledaño a Musas salió entre los 16 que está ofreciendo en venta el Gobierno del Estado, es que luego luego les sirviera de tema para hacerse presentes y poner el grito en el cielo, cuando lo cierto es que antes de eso jamás hicieron alguna propuesta formal para que esa zona no se viera tan árida como está ahora, si no que hasta salió dicha iniciativa para comercializarla. Así la grilla.

Toda vez que sospechosamente Salcido y sus malas compañías, hasta ahora están “reviviendo” el que no se concluyó el proyecto original de ese museo, según esto por un monto de $225 millones de pesos, que contemplaba lo que sería una Plaza del Visitante, además de un teatro de usos múltiples, de ahí que quien debería salir al quite, es la titular de Bienes y Concesiones estatal, Carmen Carballo Cabanillas. ¡Tómala!

Aún y cuando a los promotores de esa enésima agitación, sí que les queda aquello de que las cosas y exigencias hay que verlas de quien vienen, por lo desgastados y hasta politizados que ya están. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lanzan advertencia a tiangueros “piratas”…Con el que está más que claro que lograrán un efecto contrario, es con el operativo contra los tianguis que iniciará la dirección de Inspección y Vigilancia de Hermosillo, en la que despacha Gino Saracco, al advertir que procederán contra los que están en condición de “piratas”, o sin permiso, y es que en su mayoría es gente que hace su luchita.

Al entenderse que “el bien maiceado” de Saracco Morales y sus inspectores quieran actuar contra los promotores de tianguistas que ya tienen años operando, como son los la colonia Los Olivos y la Laura Alicia Frías, al rentarles los espacios a los que realizan esas vendimias los fines de semana, pero no contra los que venden sus chácharas en otros puntos de la ciudad, y que lo hacen para ayudarse pa´l gasto.

Ya que de acuerdo a la advertencia lanzada por el tal Gino, el plan es el de agarrar corte parejo con todos aquellos a los que les da por hacerla de tiangueros, en base a la estadística que diera a conocer, de que el 90% de los que hay en los diferentes sectores de esta “Capirucha”, lo hacen de manera irregular, por solamente estar regularizados los del Palo Verde, “Héctor Espino” y Primero Hermosillo. Así el dato.

Tan es así que para abrir boca, o empezar con esa batida de esa clase de vendedores, éste “dormingo” comenzarán con esa inspeccionada en la tiangada que tiene lugar en el barrio Laura Alicia Frías, donde suponen que hay alrededor de 400 comerciantes, a quienes se les daría un plazo de una semana para que se regularicen, ya que de lo contrario los multarían y les decomisaría la mercancía. ¡Vóitelas!

De tal manera que ya se imaginarán el de a cómo va a estar la corredera que provocarán Saracco y compañía, como parte de una campaña con un fin recaudatorio, que va contra la nueva política morenista de apoyar a la gente, porque lejos de primero analizar la condición en la que están y buscar la forma de facilitarles el normar esa actividad, simplemente les caen y les aplican el reglamento. A ese grado.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pasa a la historia el Secretario de la SEC…El que sí que estará pasando a la historia, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, por como ahora palomeara y avalara el primer Patronato con el que contará el internado escolar “Coronel J. Cruz Gálvez”, y que encabeza Alejandro Elías Calles, eso en el marco de lo que será la celebración de su centenario. De ese tamaño.

Y es que el plan y la tarea que “se echarán a cuestas” Elías Calles y los integrantes de ese organismo, es la de seguir construyendo generaciones con futuro, como lo ha hecho durante 100 años, para lograr que la educación y formación de los 200 menores ahí albergados sea en las mejores condiciones, a partir de que requieren del apoyo de la comunidad para complementar el respaldo que reciben del Gobierno del Estado.

De ahí que es por lo que Guerrero González ponderara, que con ese acto de nobleza de aportar en pro de la escuela “Coronel J. Cruz Gálvez”, se cumple con una de las encomiendas de la “Gober”, Claudia Pavlovich, como es la de impulsar y fortalecer la participación ciudadana en renglones educativos, al en esta ocasión estarse sumando hasta el ex gobernador, Samuel Ocaña García. De ese nivel.

Y para probar que estarán llegando con todo a poner su granito de arena a favor de ese albergue, en el que se atiende a niños de escasos recursos, y que se localiza sobre la calle Revolución, casi esquina con la avenida Veracruz, es que dieran a conocer que el 26 de éste mismo mes de septiembre realizarán un concierto de gala en sus instalaciones, a fin de recaudar fondos, y que será el primero de muchos más.

Es por lo que Víctor reconociera ese interés que hay de los ciudadanos sonorenses, para desde la sociedad civil fortalecer y respaldar una institución educativa que se ha distinguido por moldear egresados con una sólida formación académica, laboral y humana, que incluso han destacado en diferentes áreas, de ahí el porque durante décadas ha sido y sigue siendo un positivo referente. Ni más ni menos.

Correo electrónico: [email protected]