Podrían repuntar casos de paperas en la Unison

Especialistas de la Secretaría de Salud no descartan que en los próximos días puedan presentarse más casos de paperas en la Universidad de Sonora, por ser una enfermedad que se contagia a través del contacto con la persona enferma ya que los síntomas se manifiestan una semana después del contagio.

El director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la dependencia estatal, Gerardo Álvarez Hernández, mencionó que en los últimos tres días no se han presentado nuevos casos en la institución, por lo que se mantienen los seis que se detectaron, dos de ellos en el Departamento de Químico-Biólogo, dos más en ingeniería Física e igual número en Sistemas.

Sin embargo dijo que es necesario reforzar las medidas higiénicas, como el lavado de manos, evitar saludar de beso y en caso de presentar no asistir a clases o sitios donde hay concentración poblacional por ser una enfermedad que de propaga rápidamente con un estornudo, al toser o compartir bebidas, un beso o el contacto con superficies contaminadas.

“No hemos recibido ninguna otra notificación de nuevo casos de paperas en la Unison, es muy probable que haya nuevos casos porque está enfermedad es contagiosa desde seis días antes de que se presenten los síntomas, es decir yo me puedo contagiar por alguien que no sabe que tiene la enfermedad y estos compartiendo cosas”, apuntó.

El epidemiólogo de la Secretaria de Salud no recomendó la suspensión de clases en la Unison ante la posibilidad de que se presenten más casos de paperas en las mismas carreras u otros departamentos como ocurrió el año anterior que se contabilizaron 80 casos, únicamente seguir las recomendaciones de higiene para prevenir el contagio.

Nosotros no recomendamos la suspensión de clases, únicamente la supervisión y comunicación con las autoridades universitarias, enfatizó el funcionario estatal.