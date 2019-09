Bono y Matthew McConaughey desean un mundo con equidad

La mañana de ayer, 10 mil becarios de la Fundación Telmex-Telcel abarrotaron el Auditorio Nacional donde se llevó a cabo la edición 17 de México Siglo XXI, El México que inspira el mundo, organizada por la misma empresa en la que figuras como Bono, vocalista de U2, el actor Matthew McConaughey, Reed Hastings, presidente de Netflix, y el corredor Usain Bolt compartieron diferentes charlas.

En la bienvenida a los estudiantes con mejores promedios en el país —y tras el aplauso ofrecido a la memoria del artista oaxaqueño, Francisco Toledo, quien murió el jueves a los 79 años— Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, aseguró que la conectividad y la tecnología son fundamentales para promover el acceso a la inclusión social e igualar oportunidades, por lo que ya desarrollan plataformas que ofrecen acceso gratuito a educación, capacitación para el trabajo y salud.

“Como empresas, fundaciones y, sobre todo como personas, reafirmamos nuestro compromiso de invertir, trabajar, creer, confiar y crear como siempre lo hemos hecho por México”, destacó.

Bono, vocalista de U2 y quien fuera el invitado sorpresa de este evento, animó a los jóvenes a pensar a lo grande a soñar y a perseguir sus sueños, poniéndose él como ejemplo.

“Mi padre era un hombre que daba consejos sin hablar mucho, que me impulsó a tener sueños que pudiera alcanzar, me decía que soñar me podría decepcionar, fue cuando me convertí en un megalómano. Está bien soñar en grande”, señaló Bono durante su participación.

Al referirse a los problemas de México, consideró que una sola persona no podrá derrotar a los cárteles de la droga, sino un gran movimiento social que no distinga de izquierdas y de derechas, al tiempo que señaló que no se atrevería a dar una receta al país sobre legalizar o no las drogas.

“No me atrevería a prescribir nada para este país, ustedes son los que cargan con este problema, es una carga muy injusta para México, y yo no les puedo decir mi punto de vista al respecto, yo sé del sida, pero sobre este tema no soy un experto”, indicó.

“El músico y activista también destacó y agradeció a Carlos Slim por creer y querer transformar México. Telcel es usado aquí y agradezco a Slim por su gran cartera, pero sobre todo por su creencia en el país y de hacer que México use la tecnología de manera innovadora”, dijo agregando que para los músicos el uso del streaming de sus creaciones aún no es una cuestión justa en cuanto a la remuneración que reciben. “No me estoy quejando, estoy informando”.

Por su parte, el actor, productor y profesor de la Universidad de Austin, Texas, Matthew McConaughey, se presentó en el escenario para compartir con los asistentes su opinión sobre las oportunidades que existen si todas las personas tuvieran acceso a la educación.

“Creo que todos deben tener las mismas oportunidades para tener acceso a la educación, digamos que esto es a lo largo y ancho del mundo, sin importar la raza o el género, todos deben tener la misma oportunidad de acceder a la educación. Pienso que debe ser una prioridad”, mencionó el actor.

McConaughey, quien ganó un Oscar por su papel en la cinta Dallas Buyers Club, recordó frente a la audiencia su infancia y su adolescencia y cómo decidió, antes de dedicarse a la actuación, estudiar la carrera de leyes, pero fue en ese periodo de su vida que su destino estaba en otro lugar, donde descubrió que la competencia no debería radicar en el género o el origen, sino en las capacidades.

“Si tenemos las mismas oportunidades para la educación no importa de dónde vienes, el género o tu color, lánzate, si todos tenemos las mismas oportunidades de educación y es un hombre o una mujer la que gana, debemos ser competentes, todos nacen con las mismas capacidades; a lo mejor yo tengo un talento que tú no o viceversa, y no deberíamos estar haciendo lo mismo, entonces ésa es la misma oportunidad”, agregó.

En su oportunidad, el fundador y presidente de Netflix, Reed Hastings, afirmó que la innovación y la creatividad son las llaves del éxito.

Dijo que un ejemplo de esto, es la forma en que nació la idea para hacer esta plataforma de vídeo por streaming que hoy brinda servicio a 198 millones de usuarios en el mundo.