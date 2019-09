Dejan en evidencia a inseguros Notarios

Cabildea “lana” ante Hacienda la “Gober”

“Hacen quedar mal” al titular de la Cidue

También auditarán a la tratadora de agua

Dejan en evidencia a inseguros Notarios…Y como una cosa lleva a otra, a raíz de la sonada detención que acaban de hacer de una banda de estafadores, a los que pusieron en evidencia es a los Notarios del Estado, que encabeza Karina Gastélum Félix, por la facilidad con que les hicieran “Pancho bobo”, a la hora en que los delincuentes usurparan identidades para vender propiedades ajenas. ¡Zaz!

Porque con el arresto de cuatro hampones originarios del Sur del País, a los que les imputan los delitos de robo de identidad, fraude y lo que resulte, al obtener un botín de más de $3 millones de pesos, en perjuicio de al menos cinco dueños de bienes inmuebles de Hermosillo, sí que quedó al descubierto que dichos “profesionales” notariales no son tan infalibles o confiables, si no todo lo contrario. De ese pelo.

Pues con todo y que ese tipo de atraco es nuevo en la Entidad, aunque muy similar al modus operandi de hechos que ya han ocurrido en otro lugares de México, de ahí que también ya se investiga si tienen relación con otros grupos delictivos, la cruda realidad es que se demostró que las Notarías no cuentan con “candados” para evitar esas tran$a$, al estilo de la mal afamada “estafa maestra”. ¡Ñácas!

Por ahora sí que haberse denotado que cualquier “pelao” puede llegar a uno de esos changarros con papeles falsos y rematar las casas o terrenos que no son de él, como si fuera una operación legal, y es que terminaban dando fe de una transa…cción que había sido alterada de manera fraudulenta, luego de piratear documentación de los propietarios, quienes ni cuentan se daban del como los despojaban.

Es por eso que exhortaran a los ciudadanos a que chequen sus patrimonios, porque podría haber más afectados, derivado de la aprehensión de Óscar y/o Víctor de 43 años, del Estado de México; Renato de 33 años, y Jorge Andrés de 39, ambos de Veracruz; y Alejandro de 42 años de Guadalajara, y es que hasta un centro de operaciones tenían en un complejo de departamentos ubicado en la colonia Santa Isabel.

Ya que a partir de que se destapara esa cloaca, al sorprenderlos con las manos en la masa, o en un cheque por $990 mil pesos, producto de la última machincuepa, o venta, y por la que pudieran alcanzar una penalidad de hasta 37 años de cárcel, es que por fin Karina y compañía se estarían “poniendo las pilas”, en un sentido preventivo, ya que de aquí pa´l real hasta las huellas requerirían, entre otras medidas.

Eso sin pasar por alto que entre otras instituciones estatales y municipales, que también se “chamaquearon” los integrantes de ese desmantelado grupo criminal, esta el Instituto Catastral y Registral (Icreson), así como el área de Tesorería, que es donde por medio de un presunto apoderado legal tramitaban los documentos para llevar a cabo esas compraventas que eran una falsedad o apócrifas.

Con lo que se está terminando de comprobar, que ya ni en esos federatarios se puede confiar, al no ser tan seguros como se creía, por como se exhibiera hasta donde está llegando ya la acción del hampa, con ese actuar tan audaz que se les descubriera, al con toda frialdad simular que eran los que tenían la propiedad de todo lo que vendían, pero pues al final “se cebaron”, y es por lo que los agarraron. ¿Qué no?

Cabildea “lana” ante Hacienda la “Gober”…Vaya que la que sigue dando señas de que se continúa moviendo a todos los niveles, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que apenas visitara a los pescadores de la comunidad de El Paredoncito, en la región Sur del Estado, cuando ya ayer se reunió con el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera.

Toda vez que con el fin de conseguir un mayor presupuesto federal en beneficio de los sonorenses en el 2020, es por lo que Claudia sostuvo un acercamiento con Herrera Gutiérrez, en el que igualmente participaron varios de sus homólogos de la República Mexicana, con lo que pareciera que hubieran acudido a “echarle montón”, en aras de cabildear más “lana” para sus arcas estatales. De ese vuelo.

De tal suerte que así trascendiera que estuvo la gestión que fuera hacer la Mandataria Estatal, ante el cara de seriedad de Arturo, a la hora de que en corto le planteara la necesidad de que el Gobierno Federal les destine más recursos en la propuesta de Presupuestos de Egresos del próximo año, sobre todo para los ámbitos más prioritarios como el de salud, educación, seguridad e infraestructura, entre otros. ¡Órale!

Y para lo que dan cuenta que Pavlovich Arellano no sólo hizo de palabra esa gestionada de más “cachata”, si no que para cada uno de esos rubros ya llegó con el proyecto en mano, es decir, con la planeación ya en papel de lo que pretenden hacer para mejorarle la calidad de vida a la ciudadanía, con lo que está de más el precisar, que lo que es a Herrera, sí que “le dejó la pelotita en la mano”. Así el dato.

Motivo por el cual es que hasta la foto del recuerdo se tomaron con el titular de la SHCP, lo que esperan que se traduzca en resultados con$tante$ y $onante$, ante las peticiones que le hicieran, y más en lo que tiene que ver con la Ejecutiva sonorense, después del reciente espaldarazo que le viniera a dar el “Presi”, Manuel López Obrador, en lo que fuera su gira del pasado “San Lunes”, de ahí la expectativa que hay.

Hacen quedar mal al titular de la Cidue…Al que todo hace indicar que sí que le está fallando su gente, por lo lento y negligente que se está viendo, es al titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carrillo Atondo, por sólo así explicarse el que pasen por alto zonas de megabaches que están a la vista de todo mundo. Así la ineptitud.

Y es que quejas ciudadanas han ido y venido por todos los medios, para denunciar los hoyancos que se localizan sobre el transitado bulevar Solidaridad, al Norte de la ciudad, en los tramos de las calles Bobadilla, Mazatán y Rebeico, que lo hacen casi intransitable, pero lo que es a José Eufemio y sus bacheadores les ha entrado por un oído y salido por otro, por lo que así está la incompetencia. ¡Palos!

En lo que es un hoyerío que se agravara por las lluvias y las reiteradas fugas de agua que hay en esos sectores, ante lo que se concluye que entre Carrillo Atondo y el de Agua de Hermosillo (Aguah), Alfredo Gómez Sarabia, no se hace uno, aún y cuando al primero le toca lo referente a esa bacheada tan demandada, pero si no actúan en esos casos tan visibles, imagínense en los demás. ¿Cómo la ven?

O séase que sí que es una postura de indolencia, y de al parecer “me vale un cuerno”, de parte de Eufemio, si se analiza que acaban de iniciar con un programa de bacheo para rehabilitar 30 de las principales vialidades de esta Capital, con una inversión de más de $12 millones, de ahí que es por lo que se suponía que con esa destrozada rúa, es con una de las primeras que empezarían, pero ¡qué va!

Casi por nada es que por estos días al de la Cidue, sí que le han estado chillando los oídos, por los chines y jotas “ciudadanos” que se han escuchado por voz de los automovilistas que a diario circulan por esa cinta asfáltica, y es que nunca la habían dejado deteriorarse tanto, al grado de que eso ha provocado un congestionamiento vehicular, por lo miles de carros que hacen alto para no sufrir daños. ¡Pácatelas!

También auditarán a la tratadora de agua…Quien está dejando en claro que no es ninguna dejada, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y para seña está el que ahora saliera a flote que le harán una auditoría de tipo técnico a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), por considerar que “se las están haciendo de agua” con los cobros, al no cumplir con la calidad del servicio. ¡Vóitelas!

Si se analiza que la advertencia contra la PTAR se hace unos días después de que igual Célida Teresa anunciara que por el estilo auditarán a la empresa Con Luz Hermosillo, a la que la anterior administración municipal le concesionara la operación del alumbrado público, por existir evidencias de que no invirtieron lo que dijeron, de ahí que estén dejando mucho que desear, por tantas fallas. ¡Qué tal!

En tanto que en el caso de esa plantita para tratar las aguas negras, cuyo contrato se pactara en el 2012 por el Ayuntamiento, con una duración de 22 años, estilan que pudiera estar pasando algo parecido, si no es que “píor”, por no estarse viendo los resultados a los que se comprometieran, pero en cambio si han estado cobrando un dineral, que es por lo que procederán a verificarlos. A ese grado.

No en balde es que no solamente se le revisará en lo que tiene que ver con la cuestión operativa, si no además le darán una checada a la parte jurídica de la contratada de ese proyecto público-privado, y que es el que provocara que a los usuarios se les dispararan los costos de las tarifas acuáticas domésticas y comercial, por ser de donde sale para pagarles el funcionamiento. Ni más ni menos.

Ante lo que concluyen que así está “el corte parejo” que estaría agarrado López Cárdenas, con el fin de evitar esas leoninas cobranzas que repercuten en los dineros públicos y hasta directamente en los bolsillos de los hermosillenses, de ahí el porque busquen hacer los aju$te$ pertinentes, de llegar a comprobarse que son necesarios, si se confirma que les han estado “viendo la cara”, que es lo más probable. ¡Tómala!

