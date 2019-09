Renuncia a “La Máquina” Ricardo Peláez

Señala que no fue tomado en cuenta para la elección del entrenador tras la salida de Pedro Caixinha del banquillo celeste

El director deportivo de Cruz Azul, Ricardo Peláez, aseguró que su “renuncia está más que puesta” para dejar el cargo, luego de que no fue tomado en cuenta para la elección del entrenador tras la salida de Pedro Caixinha del banquillo celeste.

“Sentí que me debían otorgar el privilegio de poder elegir al técnico. Ese poder lo debe tener el director deportivo, es lo que entiendo como director deportivo. Yo pedí elegir al entrenador junto con ellos, nunca por encima”, señaló en Futbol Picante.

Por otro lado, mencionó que el entrenador Antonio Mohamed sólo fue una opción, puesto que tenía una baraja más amplia la cual presentó para poder elegir al sucesor del portugués.

“Me reuní con Alfredo Álvarez con una lista de diez candidatos, entre ellos ‘Tony’, con quien había hablado previamente de volver a trabajar juntos, pero él era mi prioridad. Yo no vine a cobrar, yo vine por la gloria”, agregó.

Luego de lo anteriormente vertido por el dirigente celeste, Víctor Garcés, vicepresidente del club, que se encontraba de visita en el estudio de televisión, le cuestionó si aceptaría quedarse en la institución en caso de que el presidente, Guillermo Álvarez, se lo solicitara.

“Yo quiero seguir en Cruz Azul, yo no vengo a exigirles nada, yo como empleado no tengo más que agradecimiento por las herramientas. Mañana me quiero presentar con este gran grupo humano. Lo único que quiero es tomar decisiones con honestidad. Yo vengo por el trofeo de liga”, concluyó.