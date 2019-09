Llaman a enaltecer respeto por la Patria

La continua búsqueda de justicia e igualdad social es el principal legado de los héroes que lucharon por los ideales de libertad y dieron su vida por tener el México independiente y soberano del que hoy todos gozamos, destacó Sofía Acosta Acosta.

En representación del secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero, la alumna de la secundaria General 13 “Prof. Heriberto Huerta Luna” , llamó a desarrollar valores como el amor y respeto por la patria y la defensa de la misma ante cualquier circunstancia.

Durante la ceremonia de Honores a la Bandera en conmemoración del Aniversario 209 de la Independencia de México, estudiantes destacados de nivel Básico y Media Superior, acompañados de autoridades civiles, militares y educativas recordaron el inicio de uno de los acontecimientos más relevantes que marcaron la historia del país.

Acosta Acosta señaló que septiembre es una época significativa para los mexicanos, ya que en dicho mes ocurrieron varios sucesos significativos relacionados con la lucha por la libertad y la soberanía, lo cual marcó el rumbo y contribuyó a que México se formara como nación.

Estos sucesos, dijo, son parte de la herencia nacional, dan identidad y enseñan que desde pequeños hay que esforzarse diariamente para hacer de México un lugar seguro, donde se garanticen los derechos de todos.

La estudiante, una de las 30 ganadoras y ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019, subrayó que todos los involucrados en cada una de las etapas históricas del país, dejan como legado la continua búsqueda de justicia e igualdad social.

El evento contó con la participación de la Banda de Música del Gobierno del Estado y estuvieron Jóvenes Embajadores de la Ciencia, alumnos del Conalep Sonora, quienes son Campeones Estatales de Robótica, así como estudiantes de la Secundaria Estatal No. 24, quienes participaron en el programa “Educatrónica: Construyo mi futuro”.

Asimismo, acudieron como invitadas especiales, “Ingenieras del futuro”, estudiantes del Cbtis No. 206, ganadoras de la Olimpiada del Conocimiento 2019, becarios del Programa de Verano de Investigación Científica en USA y alumnos y docentes de la primaria “Rosalío E. Moreno” y Colegio Regis.

La Banda de Guerra de la 4ª. Zona Militar estuvo acompañada por la Banda de Guerra de la secundaria No. 33 “René J. Arvizu Durazo” durante la ceremonia cívica.