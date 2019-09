Gym newbie? ¡Estas son algunas de las cosas que NO debes hacer en el gimnasio!

Existen varias cosas que no podemos hacer en el gimnasio. No solo porque son mal vistas sino porque que pueden ocasionar lesiones a largo plazo. Para que no caigas en las actitudes de novatas te mostramos cuáles son las costumbres más irritantes. Así no solo evitarás por un momento, sino que también aprenderás a quemar calorías sin necesidad de un esfuerzo extra.

Llegar a un gimnasio es como acudir a la casa de otra persona. Tiene sus propias reglas y formas de actuar, y eso implica desde las actitudes hasta como trabajas con las máquinas. Y si no sigues las reglas, te aseguramos que una lesión será lo primero que te ocurrirá cuando llegues.

Cosas que no debes hacer en el gimnasio

Esto lo vamos a dividir en dos secciones: la primera hará referencia a las prácticas de ejercicio que no debes hacer. Mientras que la segunda hará referencia hacia las actitudes que tenemos que tener dentro del lugar.

Qué hacer en el gimnasio para no lastimarnos

El calentamiento es crucial

Comenzamos con esta práctica porque es la más importante para evitar cualquier tipo de lesiones. Y es que todo personal trainer explica que hacer por lo menos media hora en la caminadora. Y esto se debe a que este ejercicio ayuda a los músculos y al cerebro a irse preparando para la actividad física que realizarás en las próximas horas.

Uno de los errores comunes que solemos hacer en el gimnasio es no calentar lo suficiente. Esto hace que los músculos se contraigan y se lesionen con el ejercicio. Así que si quieres evitar esto, calienta entre 45 a 60 minutos.

Procura no comer demasiado antes del entrenamiento

La hora de comer es sagrada, y esto se debe a que el cuerpo necesita descanso y reposo para poder hacer la digestión correctamente. Sin embargo, si comes grandes cantidades antes de ejercitar, lo más probable es que no logres digerir correctamente los nutrientes. Esto dará como resultado que las ganas de vomitar aparezcan en menos de lo que crees. Y, de igual forma, podrás lograr que el cuerpo rechace lo que comiste.

Para ello, debes comer pequeñas porciones al momento de hacer ejercicio. Además, es recomendable esperar unas dos horas luego de salir del gym para ingerir algún alimento. Es crucial tener el cuerpo descansado para garantizar que el efecto rebote no te afecte.

Toma agua con prudencia durante el entrenamiento

Con esto queremos detenernos un minuto, ya que es importante entender el porqué. Entendemos a medida que vamos sudando cuando hacemos ejercicio es normal que aumente la necesidad de tomar agua. Sin embargo, ingerir esta bebida en gran medida hará que te sientas pesada y no logres cumplir la meta del día.

De igual forma, es impensable decir “no tomes agua”. Si el cuerpo lo pide, es necesario hacerlo. Lo que te recomendamos es tomar pequeñas cantidades. Después de cada ejercicio toma entre dos o tres tragos de agua. Con esto garantizarás que tu organismo se mantenga hidratado. Y así podrás rendir lo suficiente en tu estadía en el gym.

El agua es nuestra gran aliada. Pero recuerda, debes tomarla con prudencia. Sino podrías ocasionar que el cuerpo se vea afectado, generando así ganas de vomitar o pesadez constante.

Qué hacer en el gimnasio al momento de entrenar

Vestimenta

Existen personas que optan por llevar la primera prenda que vean para sentirse más cómodos. Pero se tiene que seleccionar un vestuario que les permita mejorar el rendimiento físico y realizarlos sin ningún problema.

Opta por camisas que no sean pegadas al cuerpo, sostenes deportivos y shorts o pantalones hechos con la tela especial. Esto garantizará que logres realizar tus ejercicios de forma adecuada.

El gym es un lugar para entrenar, no una pasarela. Mientras te sientas cómoda, todo estará bien.

Higiene personal

Es algo esencial que todos deben tener al hacer ejercicio. Al estar a un espacio público se tiene que mantener una buena higiene, así que lo recomendable es darse un baño antes y después de la rutina.

También se tiene que mantener limpias las máquinas que se utilizaron. Al terminar de usarlas se tiene que limpiar y secar el sudor para que la otra persona la use sin mojarse.

Bebidas para el entrenamiento

Al hacer ejercicio se tiene que hidratar muy bien para evitar mareos, calambres musculares, tendinitis, fatiga, entre otros. Lo que puede resultar preocupante, pero molesto para los otros usuarios que buscan entrenar en comodidad.

Para mantener la energía se tiene que ingerir bebidas saludables. Por ello, evita por completo la manzanilla o bebidas relajantes o refrescos. Esto hará que te llenes de gases y el cuerpo no rinda al 100%.

Comidas antes de entrenar…

La alimentación es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo. Lo ideal sería agregar legumbres ya que son una buena fuente proteica. Se tiene que evitar completamente alimentos picantes o cocidos porque dificultan la digestión y el entrenamiento.

No hables mientras entrenas, te llenarás de aire

Está bien querer socializar con las personas pero cuando se abusa de esta práctica molesta muchísimo a los demás. Por ello, es recomendable evitar hacer en el gimnasio.

¿Cuánto tiempo debes entrenar?

Si sabes que vas a entrenar no lo hagas con el tiempo ajustado. Este debe ser un momento de relajación, para olvidar el estrés y ponernos en contacto con nuestro cuerpo. Si tratamos de hacerlo rápidamente no mejorará nuestro rendimiento y solo conseguiremos lesionarnos.

Lo ideal es entrenar entre 45 minutos a 2 horas. De igual forma, esto dependerá de tu capacidad y resistencia.

Estado de ánimo

Ir a entrenar de malhumor puede generar que nos lesiones innecesariamente. Lo esencial es estar en armonía, para ello puedes crear un playlist con canciones positivas para escucharlas mientras entrenas. Esto te cargará de energía y te mantendrá más centrada.

Demás acciones…

Mantener relaciones sexuales antes de ejercitarse te dejará muy cansada. Además puede generar lesiones. Si buscas intimar procura hacerlo después ya que varios estudios han determinado que las actividades aumentan el deseo sexual.

De igual forma, evita ir al gym si ya hiciste ejercicio antes. El descanso es tan importante como lo es el entrenar, así que no te sobrepases de tus límites.

Fuente: Eme de mujer