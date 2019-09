Reciben en Contraloría hasta tres denuncias

Personal de la Contraloría Municipal recibe en promedio tres denuncias a la semana contra funcionarios públicos por faltas administrativas en relación al manejo o comprobación de recursos, aunque en ocasiones reciben hasta 30 juntas cuando vienen de otras instancias, aseveró Patricia Eugenia Reyes Canseco.

Además se han inhabilitado a cuatro ex funcionarios públicos, se ha llamado a comparecer a otros, y se han aplicado algunas sanciones de amonestación y suspensión.

La contralora municipal señaló que tienen muchos expedientes, aunado a los que reciben de todas las dependencias, la mayoría de ellos son por faltas administrativas contra funcionarios que incurren en alguna violación a lo que establece la normatividad.

Explicó que como funcionarios los rige el principio de legalidad, entonces están obligados a hacer lo que marca la norma.

“En esta administración ha habido algunos que hemos tenido que atender durante el mismo proceso de administración y es normal, porque la mayoría de los funcionarios van empezando, y no conocen la normatividad, pero eso no significa que no la cumplan”, apuntó.

Comentó que también se ha llamado a comparecer a ex funcionarios de la pasada administración, y de la anterior a esta, donde algunos han acudido personalmente y otros a través de su abogado, y se han inhabilitado por hasta tres meses a cuatro de ellos, y en otros casos, se han aplicado sanciones administrativas, que van desde una multa económica hasta la suspensión.

Nosotros sólo podemos inhabilitar por hasta tres meses, ya que no tenemos la facultad para sancionar por más tiempo, en caso de que durante una investigación se pudiera considerar que se trata de alguna situación grave, entonces tendríamos nosotros que enviarla a algún Tribunal o a la Fiscalía, finalizó.