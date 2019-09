Reanudarán clases hoy en planteles Cecytes

Trabajadores sindicalizados de la Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes), se sumaron ayer al paro nacional en protesta por el recorte presupuestal de nueve mil millones de pesos para todos los planteles de este subsistema, destinados para diversos programas e infraestructura y hoy reanudarán actividades.

Además de exigir el recurso de 120 millones de pesos que no viene etiquetado dentro del presupuesto de egresos para el pago de aguinaldos para los mil más de 30 mil trabajadores que aglutina la Confederación Nacional de Sindicatos de Cecytes, de los cuales mil 300 son de Sonora.

Más de 500 mil alumnos de los planteles Cecytes de Sonora se quedaron sin clases ayer, por el paro general que realizaron los trabajadores sindicalizados en protesta por el recorte presupuestal por parte de la Federación, a fin de ejercer presión y que les entreguen el recurso faltante.

La delegada sindical del plantel Cecytes Mariachi, Olga Lidia Hernández Medina, señaló que los planteles están operando con recursos propios, recurso estatal, y una parte Federal para que sigan avanzando los trabajos de mejora de los colegios y los programas que maneja.

Explicó que el Gobierno del Estado ha estado absorbiendo los gastos de los colegios del Estado, pero ya no puede solventarlos, y se requiere del presupuesto de la Federación para seguir adelante.

“Actualmente se están viendo problemas en los aires acondicionados, infraestructura, pintura, pero en algún momento va a explotar porque no va haber recursos para solventar los gastos de luz, agua, salarios y demás”, dijo.

A esto se le suma, dijo, el tema de los aguinaldos que no se contempla dentro del presupuesto de este año y que cada mes se les otorga una partida para que al Gobierno no le sea tan pesado a final de año; en el caso del plantel Mariachi de Hermosillo son 90 trabajadores, 73 de ellos sindicalizados, quienes a la fecha no han recibido ni un peso.

La delegada sindical, dijo que de no resolverse esta situación, se tomarán otras medidas de presión más adelante, como manifestaciones en Palacio Nacional o el cierre indefinido de los planteles del estado hasta que se llegue a un acuerdo.

Por lo pronto, indicó, este día se reanudarán actividades normales en los distintos planteles de la entidad, mientras se definen estrategias que tomarán en los próximos días.