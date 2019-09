Celebra López Obrador que ‘El Chapo’ busque repartir fortuna

El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que “le gustó” la declaración emitida por los abogados del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, quien desea aparentemente que su dinero sirva para mejorar a las comunidades indígenas en el país.

“Me gustó la declaración ¿para qué digo que no? Sí, sí, me gustó la declaración, no sé si sea cierta, pero si es como salió en los medios que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro” externó el presidente poco antes de concluir la conferencia de prensa de este jueves.

El mandatario aprovechó el contexto para revelar que su gobierno reclamará todos los recursos asegurados a delincuentes mexicanos en los Estados Unidos de América.

Para alcanzar el objetivo, el jefe del Ejecutivo federal, advirtió que el gobierno litigará todos los juicios que sean necesarios emprender.

“Nosotros ya iniciamos el proceso porque queremos que todo lo que se confisca en Estado Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de México, se le devuelva a México, que no se incaute y se quede en Estados Unidos; ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos; es decir, vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias”, sentenció López Obrador.

En cuanto a Patrick Crusius, el atacante que mató a 22 personas, ocho de ellas mexicanas, al interior de un supermercado en el Paso, Texas, a principios de agosto pasado, el presidente reiteró que su gobierno se mantiene “muy atento” al desarrollo del juicio en contra del individuo de apenas 21 años de edad, quien manifestó odiar a los migrantes mexicanos.

“Eso no se nos olvida, hay ya un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones para que se castigue este crimen de odio, de xenofobia, de racismo contra mexicanos, también contra estadounidenses, pero a nosotros nos corresponde defender a los mexicanos”, detalló.

Si es necesario y procede, México solicitará la extradición de este sujeto, puntualizó el presidente al aclarar que todo dependerá de los delitos por los cuales se le juzgue en los Estados Unidos.