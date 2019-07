Es buena señal visita del de la Sedena

De nuevo prometen la Cuatro Carriles

Que no ha parado Secretario de la SEC

Median ante los altos cobros de la CFE

Es buena señal visita del de la Sedena…Y el que no deja de ser una buena señal, es el “pisa y corre” que viniera hacer el fin de semana a “Hornosío” el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, quien de manera sorpresiva llegó procedente de Baja California, donde estuvo antes, para checar el dato en la Cuarta Zona Militar de esta Capital. De ese pelo.

Porque con todo y los peros que pudieran ponérsele a esa vista tras bambalinas de Sandoval González, por no haberse invitado a los medios de comunicación, y por considerarse que mejor habría sido que se diera ese voltión por Cajeme y Guaymas-Empalme, por ser las localidades con mayor violencia, pero aún así eso demuestra que Sonora está en la mira, en cuanto a acciones de apoyo. Ni más ni menos.

No obstante y que ha quedado más que evidenciado, que ni con el Ejército y la recién llegada Guardia Nacional (GN), ha sido posible parar la ola violenta que desde hace rato afecta a esas municipalidades, cuando se creía que con su presencia iría a la baja esa alta incidencia de asesinatos, pero la cruda realidad es que han seguido a la alza, con un promedio de más de dos diarios en la región cajemense. ¡Tómala!

Pues a tal grado han llegado ya las ejecuciones con todo el sello del “Narco”, con lo que tal parece que no le tienen el más mínimo temor a la GN, que para prueba está que el pasado sábado en Obregón mataran al cantante del grupo Los Ronaldos, Luis Mendoza, junto a su representante, al ser interceptados por un comando armado, cuando circulaban por una céntrica calle, al dispararles más de cien balazos. ¡Zaz!

Y por si eso fuera poco un día después fueron abatidos dos sicarios, luego de que abrieran fuego contra una patrulla de la Policía Municipal, al desobedecer una orden de pararse, lo que provocó una persecución y enfrentamiento, con ese saldo tráfico, lo que pone de manifiesto el que ya ni a la autoridad de ningún tipo están respetando, por como en medio de los operativos de vigilancia ha seguido esas matazones.

Toda vez que el homicidio de Mendoza, de 23 años, y quien era originario de esa ciudad obregonense, fue de los llamados de alto impacto, por la saña con que lo perpetraran, y además por ser un personaje de la música grupera, después de que dos camionetas le cerraran el paso a la flamante Cheyenne en la que se desplazaba, de ahí que hoy en día vale más ya no cantar ni el la regadera, para no correr riesgos. ¡Ups!

Casi por nada es que la que cada vez más se han disparado son las funestas estadísticas manejadas por las organizaciones como el Observatorio Ciudadano Sonora por la Seguridad, presidido por Manuel Emilio Hoyos, al tener monitoreados esos sangrientos hechos, y que por su credibilidad son las que de alguna manera mantienen un equilibrio entre los números contabilizados por las instancias oficiales. ¿Qué no?

Pero con todo y eso la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, continúa buscando refuerzos por todos lados, como ayer lo hiciera constar al participar en la XLIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidida por el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, en la que refrendó su respaldo y la confianza a la Guardia Nacional, para que se avance hacia un clima más seguro en el País. Así el dato.

Eso a la par de que también le aportara, al proponer Claudia un nuevo sistema en materia de Evaluación de Control de Confianza de agentes policíacos, para fortalecer estrategias contra la delincuencia y contar con corporaciones confiables, en lo que muy seguramente que es una idea a la que le diera forma el Secretario de Seguridad estatal, David Anaya, por lo que así la pusieron sobre la mesa de esa cumbre.

De nuevo prometen la Cuatro Carriles…Quien volvió a comprometer su incumplida palabra, es el “Pejidente” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, al adelantar que ahora sí quedará terminada la carretera de Cuatro Carriles para el venidero 31 de agosto, y que incluso la inaugurará en una venida que hará a Hermosillo el 2 de septiembre, para reunirse con los papás de la Guardería ABC.

En esos términos estuvo el compromiso hecho por partida doble por López Obrador, en la mañanera conferencia de prensa que ayer encabezara, al manejar que esa nueva reunión que sostendrá con los padres de los niños de esa incendiada estancia infantil, será en seguimiento a la primera encerrona que tuvieran el pasado 6 de junio, en aras de concretar acciones para la reparación de daños. De ese tamaño.

Y si bien pudiera ser mucho tiempo de aquí a la llegada de ese mes de la patria, para lo que faltarían algo así como unos 40 días, pero al que en el marco de ese tira-tira con los reporteros, prácticamente se la sentenció, es Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriu, al advertirle que ojalá y ahora sí que quede concluida es rúa federal, por como ya han fallado en dos ocasiones. ¡Palos!

Tan es así que López Obrador dijera que él no acostumbra a realizar inauguraciones, pero que en esta ocasión sí lo harían, refiriéndose a la modernización de La Cuatro, como dando a entender que ya se convirtió en algo personal, después del incumplimiento en que han incurrido, derivado de que primero habían dicho que quedaría para abril, y luego para mayo, como la famosa melodía, y simplemente nada.

Así que ante tan reiteradas falsas promesas, habrá que ver si esta vez AMLO sí cumple doblemente, como sería con los pendientes que todavía hay por lo de la tragedia de la ABC; y en lo que tiene que ver con cinta asfáltica federalizada, que todavía a la fecha tiene muchas desviaciones, sobre todo en el tramo de Imuris a Nogales, por lo que así está el nuevo reto para el incumplido de Jiménez Espriu. ¡Vóitelas!

Que no ha parado Secretario de la SEC…Como lo que se ve no se pregunta, el que se ha seguido demostrando que nomás no ha descansado en el presente periodo “vagacional” escolar, es el titular de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, por como ahora se le viera “sudando la gota gorda” para supervisar la reparación de diez escuelas que fueran afectadas por temblores. ¡Órale!

Por ese motivo es que José Víctor recorriera esa decena de centros escolares ubicados en Cajeme, Etchojoa y Benito Juárez, mismos que forman parte del Programa Emergente de Reconstrucción de Escuelas Afectadas por Sismos, cuyas obras presentan en promedio un avance del 75%, de ahí que constatara las instalaciones en general, y el que se estén utilizando materiales de buena calidad.

Es por eso que como resultado de esa checada de primera mano por esas ciudades, lo que es Guerrero González ya dio como un hecho que esos inmuebles estarán “al cien” y en tiempo y forma, pero sobre todo listos para funcionar en el próximo ciclo escolar 2019-2020, y hasta con mobiliario nuevo, con lo que estará volviendo a confirmar que no hay mal que por bien no venga, ya que quedarán mejor.

Ya que de lo que se trata es de que dichos edificios pasen todas las pruebas de seguridad, para resguardar al estudiantado, en lo que es algo que ya más directamente le compete en cuestiones técnicas a la coordinadora del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), Yalia Salido Ibarra, quien lo acompañara en esa inspeccionada, para que le diera el visto bueno a esa reconstruida. ¿Cómo la ven?

Ciertamente que por todos lados continúa sumando el Secretario de la SEC, por como ayer se reunieran con Arturo Guzmán Arredondo, el enlace regional del Noroeste del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, con la intención de cerrar el círculo en esa materia, y seguir elevando el promedio de aprovechamiento del alumnado sonorense, a partir de reforzar la colaboración con la Federación.

Entran a mediar por altos cobros de CFE…Por si no fuera poco con los clásico “apagones” de verano, resulta que ahora los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también han seguido enfrentando los altos cobros, de ahí que a los que les han aumentado las quejas contra esa paraestatal, es los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), que dirige Ignacio Peinado Luna.

Y para quien dude lo anterior, ahí tienen que “el Peinado pa´ tras” de Ignacio destapara, que en promedio atienden unas 80 quejas diarias, de personas que les solicitan que actúen como mediadores ante la CFE, a fin de pactar convenios de pago, por de a cómo el incremento en las abultada$ facturaciones les han vuelto impagables los recibos que les llegan, de ahí que estén abogando por ellos, y no es para menos.

O séase que a ese grado se les han cargado los cabildeos a los de la UUH, para intentar lograr una prórroga con los de la “Comisión”, con la pretensión de que el usuario conserve el servicio, y no se queden sin energía eléctrica en medio de los actuales calorones, obvio que con el acuerdo de irle abonado al saldo vencido, hasta cubrir esos adeudos que han rebasado su capacidad económica. Así la necesidad.

En lo que es una insuficiencia de pagadera que se agudiza en esta ardiente época, en que suben las temperaturas a más de 45 grados centígrados y se vuelve indispensable el uso de las “refrís”, que son las que más “corriente” gastan, de ahí que los cobros se “vayan por las nube$”, aún y cuando los de más monto serán los de los venideros bimestres correspondientes a julio-agosto, y septiembre-octubre.

