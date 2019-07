Plantea gobernadora Claudia Pavlovich nuevo lineamiento en la evaluación del C3

La mandataria estatal participó en la XLIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano propuso un nuevo lineamiento en materia de Evaluación de Control de Confianza de agentes policiacos, para fortalecer acciones contra la delincuencia y contar con corporaciones confiables.

En el evento presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora refrendó el respaldo y la confianza a la Guardia Nacional para que en coordinación con otros cuerpos de seguridad, se avance hacia un clima de mayor seguridad en el país y en Sonora, para tranquilidad del ciudadano.

Ante el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, gobernadores, funcionarios, mandos de instituciones de seguridad y legisladores de las 32 entidades del país, la gobernadora de Sonora refrendó su compromiso de trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno para hacer un solo frente a favor de la seguridad.

Pavlovich Arellano, con la presencia de Claudia Indira Contreras, fiscal general de Justicia del Estado y David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública de Sonora, presentó una propuesta con respecto a las Evaluaciones de Control de Confianza para los elementos de seguridad pública, a fin de que se emita un lineamiento por la CNSP, avalado por la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación.

Esta propuesta establece que los Centros Estatales puedan notificar al elemento evaluado y a la institución requirente, sobre el resultado del procedimiento de su Evaluación de Control de Confianza, especialmente en los casos en que no han aprobado o no se presentaron, para que el elemento policial esté en conocimiento de que no reúne los requisitos que la ley mandata cumplir.

En el caso de Sonora, la evaluación que se realiza en el Centro de Control y Confianza (C3), se lleva a cabo en cinco fases: médico, toxicológico, estudio socioeconómico, sicología y poligrafía, con lo cual se busca que exista la confiabilidad de que el elemento policiaco puede ser parte de una corporación y tenga la capacidad de reaccionar de la mejor manera ante cualquier situación que se le presente.

La propuesta del nuevo lineamiento en materia de Evaluación de Control de Confianza, brindará las herramientas a la institución policial para iniciar el procedimiento de separación del cargo del elemento por incumplimiento el requisito de permanencia, entendiéndose por esto, que no obtuvo la certificación.

Con el correcto procedimiento de separación, la propuesta pretende lograr una depuración de las instituciones policiales a fin de que tengan elementos policiacos confiables; dicha propuesta será evaluada y analizada.

En esta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se emitió el acuerdo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; la Actualización del Informe Policial Homologado; y el acuerdo del Artículo 7 transitorio del Decreto de la Guardia Nacional, en el cual la federación pide un diagnóstico a los estados y municipios; y Sonora, aseguró, será de los primeros estados del país en entregarlo.

Se aprobaron los criterios generales de la administración y ejercicio del recurso Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2019 (FASP), la prórroga de plazo de vigencia de la Evaluación de Control de Confianza, un acuerdo de pertinencia de reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la Homologación del Perfil y Percepción Salarial de Custodios.

Además de reunirse con el Consejo Nacional de Seguridad, la gobernadora Pavlovich participó en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, y tomó protesta como parte de éste.