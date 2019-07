Dice Guevara cumplir en comparecencia

Ana Guevara dijo salir bien librada de la comparecencia que tuvo por casi cinco horas en la Cámara de Diputados.

La Comisión del Deporte, que preside Ernesto Vargas Contreras, mejor conocido como Ernesto D’Alessio, cuestionó a la titular de Conade sobre la triangulación de recursos de Fodepar, caso sobre el cual evitó hablar y señaló que eso lo tienen que ver con la Función Pública, además de la reducción de becas y el caso particular de la nadadora Liliana Ibáñez, a quien se le aumentó la beca de 18 mil a 30 mil pesos.

“No hay motivo para pensar lo contrario, lo que se pidió, lo que se cuestionó se contestó y todo lo que no haya quedado satisfecha en esta reunión lo pueden hacer de manera escrita, se les tiene que contestar por obligación y los diputados tienen todo el derecho de pedir la información a la Función Pública de inconformarse con la Función Pública si así lo desean, a mí no me corresponde jugarle de árbitro.

“Para mí el balance es bastante positivo, no es lo mismo hablar en nombre de la Comisión que como diputados en sus facultades cada uno que hacerlo en el colectivo de la Comisión del Deporte, tenemos que ser imparciales más allá de que cada diputado quiera ver por sus intereses, federaciones o municipales”, expuso la titular de la Conade al término de su comparecencia.