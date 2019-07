VÍDEO: Niño ahorra y compra lentes especiales para su amigo con daltonismo

Quizá una de las etapas en las que mejor podemos apreciar la verdadera amistad es en la niñez, porque los niños demuestran su cariño genuino de formas que a los adultos dejan mudos.

Está, por ejemplo, el pequeño que llevó huevos y yogurt al kínder para su amigo porque le parecía extraño que siempre llegara sin comida, y Thane, de 11 años, que usó sus ahorros para comprarle lentes especiales a su compañero daltónico.

Trabajó haciendo limpieza en distintos hogares

Con su poco presupuesto y mucha imaginación, ideó realizar labores domésticas en distintas residencias con tal de llegar a su presupuesto soñado, ni su madre sabía para que necesitaba tanto dinero hasta que le pidió que lo acompañara a comprar las gafas.

“Creo que es maravilloso lo que hizo Thane. Dar un regalo es mejor que recibirlo. Cuando lo das, también ganas”,

MAMÁ DE THANE.

Juntó 100 dólares (1,890 pesos) y se dirigió a comprar los lentes que corrigen la distorsión de colores para su amigo Tyler. A la mañana siguiente, no esperó ni que la clase empezara para entregarle a su compañero el regalo.

No soportaba la idea de que su amigo no apreciara todos los colores

El niño quedó fascinado, incluso no podía dejar de observar el pañuelo con los colores de arcoíris que incluían las gafas y sacó un par de lágrimas que rápidamente se limpió del rostro porque estaba siendo filmado.

Las imágenes se hicieron virales en redes sociales luego de que la madre de Thane las compartiera en Facebook y los internautas aplaudieran la acción del menor, quien dijo que lo hizo sin pensarlo porque no soportaba la idea de que su amigo no pudiera apreciar todas las tonalidades.

Fuente: SDP noticias