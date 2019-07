Tiende Piña mano a jóvenes

El cantautor no quiere que artistas emergentes batallen sin que nadie les extienda una mano

Celso Piña se acuerda de sus inicios y no quiere que artistas emergentes batallen sin que nadie les extienda una mano.

Por eso, el acordeonista, cantante y compositor, de 66 años, se ha dado tiempo recientemente de hacer diversas colaboraciones.

Una es el caso de la cantante Leiden, con quien recientemente estrenó el sencillo “Tu Boca”, otra, el rapero Gera Mx, con quien colabora en su última producción “El Vicio y La Fama”.

“Son las nuevas generaciones y hay que pensar en todos, yo me retiro y quedan ellos, quedan los nuevos. Nadie es para siempre, entonces no hay que ser tan egoístas.

“Si yo batallé mucho al principio fue porque nadie me daba la mano y todo eso. Pues yo no quiero que los chavos que están empezando tengan ese mismo problema. Yo, lo que esté en mis manos para apoyar, adelante”, aseguró en entrevista telefónica desde Miami.

Piña se ha convertido “en el ajonjolí de todos los moles” de la música, pues parece no haber género con el que su acordeón desentone, peculiaridad que ahora le ha abierto las puertas hasta en Europa.

“Acabo llegar de Inglaterra por primera vez, estuve en Francia, en Alemania, regresando estuvimos por acá por Miami y luego por Texas, Brooklyn y Nueva York.

“Yo veo este género muy prometedor, está muy fuerte ahorita esto de la cumbia en todo Europa, me consta, y eso es muy bueno para todos los exponentes de este género que hasta a los muertos mueve”, expresó entusiasmado.

El músico formará parte el 13 de julio del Surf Music Fest en Acapulco junto a artistas internacionales como Nervo, Alok, y The Him, entre otros.

“Que se vayan preparados porque hay muy buenos temas llenos de energía, de esa que yo saco de la misma gente, que es muy contagiosa, con el gritadero y el tumulto”, concluyó.