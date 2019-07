Si no citan a declarar a Peña Nieto es porque lo encubren: Abogado de Lozoya

Para el abogado Javier Coello Trejo, si no citan a declarar a Enrique Peña Nieto por el caso de la compra de una planta chatarra por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante su mandato es porque el Poder Judicial lo encubre.

En este sentido, el abogado de Emilio Lozoya Austin dijo a Ciro Gómez Leyva, no se trata de si quiere o no emitir su declaración el exmandatario federal.

“No me interesa si el señor quiere declarar o no, él tiene que declarar”.

JAVIER COELLO TREJO

Agro Nitrogenados, Fertinal u Odebrecht

Coello Trejo, quien dijo que está a la espera del amparo que solicitó para la familia de Lozoya Austin, advirtió que también se debe llamar al extitular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pues de lo contrario, igualmente es que está protegido.

El abogado dijo en Radio Fórmula que si no es en el caso de Agronitrogenados, será Fertinal u Odebrecht en el que tendrá que comparecer Peña Nieto.

Ante este escenario, comentó que a partir de este lunes, van a esperar máximo 48 horas para que el Juez le dé respuesta.

En otro tema, comentó que hay una “cacería” contra la familia del exdirector de Pemex, ya que resaltó que “no se vale lo que hacen contra la mamá de Lozoya, ni con los narcos se ve esto, entre ellos hay honor para respetar a la familia”.

Amparo contra la nueva orden

Emilio Lozoya presentó un amparo contra la nueva orden de aprehensión en su contra solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Odebrecht.

La dependencia también obtuvo órdenes de aprensión contra la esposa, hermana y madre del exfuncionario federal.

El abogado de Lozoya aseguró que conoce la carpeta del caso Odebrecht desde 2017, “y no aparece ni la mamá ni la esposa. No puedo opinar hasta conocer bien los hechos y por eso me fui al amparo, para que sepamos bien”.

Fuente: SDP noticias