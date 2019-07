Pide CPA hacer obras de beneficio social

La gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, precisó que en su administración han realizado más de cuatro mil 400 obras de gran impacto en la población

A seguir con la misión de hacer obras que sirvan y le cambien positivamente la vida a los sonorenses, llamó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a su gabinete de infraestructura, al hacer un balance y reportar que su gobierno lleva más de 4 mil 400 obras en diferentes rubros que han beneficiado a la población, con mejores carreteras, hospitales, clínicas, centros de salud, escuelas, vialidades urbanas, sistemas de drenaje y agua potable.

En la reunión, participó personal de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), así como organismos públicos descentralizados que realizan obra pública como el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop).

Asimismo, la Junta de Caminos así como la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de Salud, a quienes la mandataria sonorense celebró los avances alcanzados en tres años ocho meses en los que se ha logrado reconstruir al estado, y a la vez los llamó a seguir trabajando con eficiencia para continuar atendiendo las necesidades de la gente.

“Dijimos que íbamos primero por lo urgente y luego lo importante y lo hemos tenido que hacer todo casi junto”, expresó Pavlovich Arellano, al recordar que en la primera mitad de su gobierno se tiene prácticamente reconstruido y perfectamente transitable el 70 por ciento de la red carretera estatal y en el resto se trabaja en conservación.

Esto significa, que a la fecha ha rehabilitado más de 3 mil 300 kilómetros de carreteras, con lo cual se ha mejorado la movilidad de personas y productos.

En la reunión se presentó a la gobernadora un avance de la reconstrucción de 10 escuelas en Cajeme y Etchojoa que debieron ser demolidas por los efectos del sismo del año pasado y se ratificó que estarán listas y funcionando al inicio del siguiente ciclo escolar, por lo que la mandataria pidió al ISIE no bajar la guardia y no dejar caer lo que ya se ha levantado con mucho esfuerzo, gestión y voluntad de que el recurso alcance para más, las escuelas no pueden volver a estar como estuvieron.

“Con mucha satisfacción veo que las escuelas que era otro renglón urgente, sin duda han sido una prioridad en esta administración”, apuntó.

En esa misma mesa, la gobernadora evaluó las acciones hechas en materia de vialidades urbanas para devolverle la movilidad o construir nuevas calles en 94 por ciento de los municipios de Sonora.

Asimismo, recibió información de las grandes obras como el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), y las que están en proceso como el Parque de Innovación y Alta Tecnología, que presenta un 90 por ciento de avance, el nuevo Hospital General del Estado, que registra un 52 por ciento.

Además, la ampliación del Hospital Integral de la Mujer que está a punto de concluir, el Centro de Justicia para Mujeres que lleva cerca de 90 por ciento.

En Hermosillo se han hecho obras estratégicas como el desarrollo poniente, que ya ha concretado la modernización del bulevar Navarrete, la prolongación de los bulevares Quintero Arce, Las Quintas; así como el Puente Trébol, la construcción del parque Kino Mágico, la Arena Sonora, entre otros.

En toda la entidad se encuentra vigente el programa de rescate carretero; se han impulsado obras viales, pavimentación con concreto hidráulico y se han ejecutado obras de agua potable y alcantarillado, infraestructura, hospitalaria, educativa, rehabilitación de plazas públicas, estación de bomberos, entre otros.

Pavlovich Arellano pidió a los funcionarios continuar con el mismo enfoque de hacer obras que no se queden como “elefantes blancos”, o sean de ornato, sino que sirvan, que le resuelvan problemas a la gente y que le den al estado y los municipios la plusvalía que requiere para seguir creciendo. “No debemos perder el enfoque, debemos hacer obras para la gente y para el desarrollo del estado”, destacó la gobernadora.