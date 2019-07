Pareja de TV Azteca anuncia la pérdida de su bebé y el fin de su relación

La pareja de televisión formada por Sargento Rap e Ignacia Michelson, estrellas del reality show Resistiré, anunciaron a través de redes sociales la lamentable pérdida de su bebé, el cual tenía al menos tres meses en gestación al momento de su fallecimiento.

El rapero mexicano compartió a través de su cuenta de Instagram la imagen de un conjunto de ropa para bebé, además de un conmovedor mensaje en el que anuncia el fallecimiento del hijo que tendría con la modelo chilena.

“Todo lo dejamos en manos de Dios desde el inicio y todo tenía sentido hasta esa mañana. Una noche antes mientras ella se tomaba fotos de la barriga frente al espejo, yo escribía una canción sobre lo chingon que se sentía ser un súper héroe, dormimos y al despertar ya éramos dos de nuevo”.

SARGENTO RAP EN INSTAGRAM.

Por su parte, Ignacia Michelson se despidió de la redes sociales con una foto en el que se observaría el avance de su embarazo antes de perder el producto, lamentando también no poder saber si sería hombre o mujer.

“Si me preguntan estoy dudando de la existencia de Dios, tengo el alma rota se que muchos me conocen como es niña alegre que siempre ríe, pero esta vez no puedo fingir estar bien”.

IGNACIA MICHELSON EN INSTAGRAM.

Anuncian el fin de su relación

Posteriormente, la pareja decidió anunciar el fin de la relación que habría comenzado a través del programa de televisión Resistiré, que aún sigue transmitiéndose a través de la señal de TV Azteca y en donde recientemente mostraron la boda entre las dos celebridades.