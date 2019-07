Invitan a Luismi a Comunión de sus hijos

Asegura Aracely Arámbula que en unos días Daniel y Miguel recibirán el Sacramento

Luis Miguel está invitado a la Primera Comunión de sus hijos, Daniel y Miguel, aunque Aracely Arámbula no sabe si “El Sol” acudirá.

“Mis hijos están espectaculares, mejores que nunca. Ya están preparados y todo. (Los padrinos) son gente de la familia, no son gente pública, pero ellos ya tienen todo.

“Pregúntenle (a Luis Miguel si asistirá), por supuesto que está invitado”, comentó la actriz durante las 100 representaciones de la puesta en escena Terapia Divina.

Los pequeños, concebidos durante la relación que Arámbula tuvo con el cantante, recibirán el Sacramento en unos días.

Tras develar la placa de las 100 representaciones de la obra, la actriz habló de su amor por el teatro y sus ganas de regresar a las tablas en cuanto terminen las grabaciones de la segunda temporada de la serie “La Doña”.

“En algún momento podremos retomar “Picasso”. Ignacio López Tarso es un amigo muy querido. Es una persona muy valiosa, es el gran maestro, mi maestro de actuación. Me siento honrada y afortunada de trabajar con gente tan importante, con gente de teatro. Él es un actorazo y maravilloso, para mí es una gran escuela”, comentó Arámbula.

Destacó que de él ha aprendido muchas cosas, como su cariño hacia el teatro, incluso, le ha dado varios consejos.

“Él ama el teatro. Cuando estaba enfermo dio la función con todo y temperatura. Al terminar y cerrar el telón, le dije: ‘don Ignacio, ¿está bien?’. Estaba sudando y con temperatura, de ahí se fue al hospital. Por fortuna está aquí muy saludable y a punto de estrenar teatro, ya vendremos para aplaudirle”, contó la actriz.

En el evento, Arámbula aprovechó para desmentir supuestos problemas de salud.

En abril pasado, una revista publicó que había sido hospitalizada de emergencia a fin de practicarle una histerectomía para evitar un problema de cáncer. Aunque a través de sus redes sociales negó el hecho, este domingo expresó su sentir.

“Fue una gran mentira de la revista. No sé cómo se atreven a decir esas mentirotas y a jugar con la salud, que es lo más sagrado para todo el mundo. Nada es verdad, incluso los abogados están tomando cartas sobre el asunto”, explicó.

La protagonista de series como “La Patrona” dijo que la pusieron en la habitación de un hospital cuando ella no ha pisado alguno desde la segunda vez que se convirtió en madre.

“Creo que no he estado ahí desde que tuve a mis hijos y gracias a Dios, estoy muy sana, muy bien y muy contenta, trabajando muchísimo con la serie”, indicó.