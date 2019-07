Agradecido con ‘El Chapo’, Éric del Castillo espera que no lo condenen a cadena perpetua

El actor mexicano Éric del Castillo asegura estar agradecido con Joaquín “El Chapo” Guzmán por no haber lastimado a su hija Kate del Castillo en el 2015, año en el que la actriz se reunió con el capo para planificar la filmación de una película, esperando que no condenen a cadena perpetua al famoso narcotraficante mexicano.

“Es un personaje difícil que últimamente han juzgado muy fuerte en Estados Unidos. No trato de defenderlo, pero le agradezco que respetó a mi hija. Me duele si lo llegan a condenar a cadena perpetua, espero que no sea así”.

ÉRIC DEL CASTILLO EN ENTREVISTA.

“El Chapo” fue declarado culpable de diez delitos de narcotráfico mientras se encuentra preso en una cárcel federal en Manhattan, un de las más seguras de los Estados Unidos; su sentencia será anunciada el próximo 17 de julio.

“Bendito sea Dios, ya todo está en orden”

De acuerdo al reporte de la agencia Notimex, el actor de 84 años fue entrevistado durante la celebración de las primeras 100 representaciones de la obra “Terapia divina” que protagoniza al lado de Erika Buenfil, donde les recordó a los medios el encuentro entre su hija y el líder del Cártel de Sinaloa.

“¿Te imaginas a mi hija esa noche ahí, en aquella soledad y rodeada de gente armada y de él, y que la haya respetado?… Nunca nos dimos cuenta de nada, lo hizo muy bien, a escondidas y sin que nadie se enterara. Pero eso ya pasó, bendito sea Dios, ya todo está en orden”.

Kate aún le debe a Hacienda

El padre de la protagonista de series como “Ingobernable” y “La Reina del Sur” reveló que la actriz aún se encuentra pagando una deuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que también habría sido resultado de la investigación que fue iniciada en la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de “lavado de dinero”.

“Hay una deuda que se está pagando mensualmente. No sé cuánto falte, quizá un año o dos, pero sigue pagando su error de pretender hacer algo con alguien sumamente difícil”

Fuente: SDP noticias