Vuelve Ana Bárbara por la “revancha”

La cantante retomará su carrera musical a partir del próximo mes de agosto

Tras una breve pausa en su carrera, la intérprete Ana Bárbara regresa a la música de la mano de su Revancha Tour, que llegará el próximo 10 de agosto al Teatro Metropólitan, un lugar en el que podrá tener mayor intimidad con su público, así lo dio a conocer en conferencia de prensa.

“Mi revancha es esa parte de mi corazón que alimenta mis ganas de seguir cantando en grandes escenarios. Me había alejado por una cuestión interior y exterior que ameritaba a mi familia. Siento que me debo al público, por eso vengo renovada y con el alma más fuerte y saludable en todos los aspectos”, mencionó.

Declaró que va por la revancha de amor hacia su público, además de escribir nuevas canciones. “Es una cuestión personal que traigo de ponerme al cien, mis hijos me empujan y me dicen que vaya por mi gente, por mi disco, por mis canciones, y eso es un acto de amor que estoy entregando”.

Un encuentro en el que incluirá la participación de mariachi, banda e invitados especiales y dijo sentirse en un momento donde logró encontrase con ella misma, y así lo ha reflejado en sus más recientes composiciones, mismas que dará a conocer durante esa noche.

“Quiero celebrar la vida en todos los sentidos, mi familia ha sido parte de la inspiración. La vida ha sido cruel, pero creo que de ahí es donde debemos aprender a ser mejores personas, eso mismo quiero en estos momentos”, finalizó