Se le escapa título a “La Guerrerita”

La boxeadora mexicana Silvia “Guerrerita” Torres falló en su intento de coronarse campeona mundial luego de empatar con la argentina Evelyn Bermúdez, quien volverá a casa con el título Minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en su poder.

Luego de 10 rounds en la función que se realizó en el Gimnasio de los Trabajadores del IMSS, los jueces dieron 96-93 para Bermúdez, 95-94 para Torres y el empate 95-95 para el resultado definitivo, en la velada de Zanfer.

Muy rápida y precisa con sus golpes se vio la “Princesita” Bermúdez en el inicio de la pelea, además de que probó el poder de puños de su rival en los rounds dos y cuatro, para luego mandarla a la lona con derechazos al rostro.

Tras su primera caída con gancho de derecha la “Guerrerita” Torres debía remar contracorriente si quería quedarse con el título mundial y presionó, pero eso le costó una distracción en el cuatro para volver a caer, por lo que la situación se le complicó más.

Los gritos de apoyo para Silvia no se dejaron de escuchar en toda la pelea, lo que motivó a la mexicana para mejorar su accionar en el ring ante una sudamericana que lucía cansada y sin tanto ímpetu como en los primeros asaltos.

Con mejores combinaciones, buena defensa y contragolpes precisos, la hermana de la “Guerrera” Torres dominó a la argentina, a quien le quitaron un punto en el octavo tras advertencia y por segundo golpe de conejo.

Silvia mantuvo su sueño de coronarse, pero la argentina salió como un vendaval en el inicio del nueve para castigar a la mexicana, quien al final del asalto y en el décimo le recetó diversos golpes, incluido un upper, que le daban esperanzas.

Al final los jueces definieron el resultado de la pelea y decretaron un empate que le permitió a la sudamericana realizar la segunda defensa del título de las 108 libras, y a Silvia esperar una nueva oportunidad titular.

Con este resultado, Silvia se quedó con récord profesional de 20-2-1, siete por la vía rápida, mientras que la “Princesita” Bermúdez alargó su paso invicto en el profesionalismo con 13-0, tres nocauts.

En una guerra, Oscar Nery Plata y Alan Salazar intercambiaron golpes de todos los calibres durante ocho asaltos, ambos se hicieron daño y el pleito resultó reñido, pero los jueces le dieron el triunfo al primero por decisión mayoritaria.

Dos jueces vieron ganar a Oscar por 77-76 y 77-75, mientras que el tercero dio 76-76 para la victoria de éste, en una decisión que no gustó a algunos aficionados, que abuchearon al vencedor.

Mientras, el michoacano Óscar “Verdugo” Barajas ya no salió al inicio del sexto round para la victoria de Mauricio “Bronco” Lara por nocaut técnico, en pleito pactado a ocho asaltos en la división de los Superplumas.

Por su parte, en duelo a seis giros en gallo, la mexicana Jacqueline “Fiera” Mucio superó por decisión unánime a la chilena Daniela “Leona” Asenjo, duelo donde la local recibió el apoyo de la gente en todo momento.