Rechaza AMLO desaparecer IMSS Bienestar

El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no desaparecerá el programa IMSS Bienestar, que es como se llama en su Gobierno el IMSS-Prospera.

En un discurso en el Hospital Rural Altamirano, en Chiapas, afirmó que es un rumor de sus “adversarios” la supuesta desaparición.

“De una vez les digo, les adelanto porque nuestros adversarios confunden mucho y desatan rumores, de una vez les digo que no va a desaparecer el programa IMSS Bienestar”, sostuvo.

“Ya para que dejen de estar amolando con eso ¿Sí me explico? Porque ahí les dicen: ¡cuidado, ya se va a acabar el programa IMSS Bienestar, pues no, se va a mejorar con cuatro acciones!”, añadió.

IMSS Bienestar atiende a personas que no está afiliada al Seguro Social y funciona con recursos federales transferidos a través del Programa Prospera y de la Comisión Nacional de Protección en Salud; en el sexenio pasado se llamó IMSS Prospera.

Sin embargo, médicos y enfermeras han denunciado despidos o que ya no los contrataron con la desaparición de Prospera. El junio, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, indicó que cerrarían alrededor de 300 clínicas del IMSS-Prospera que atendían a población en zonas urbanas.

En su gira por hospitales del IMSS, el Presidente aseguró que IMSS Bienestar será fortalecido con cuatro compromisos: que no falten las medicinas, tampoco médicos ni enfermeras, mejoramiento de las instalaciones y la basificación de los trabajadores.

En el inicio de su recorrido, López Obrador ya estuvo en Las Margaritas y más tarde recorrerá un hospital en Ocosingo, también en Chiapas.