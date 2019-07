Piden diálogoInsisten federales en indemnización

Elementos de la Policía Federal inconformes con las condiciones de su incorporación a la Guardia Nacional formalizaron su petición a autoridades para dialogar sobre la indemnización.

A las 17:00 horas, a través de su abogado, Enrique Carpizo, emplazaron al Gobierno a dialogar sobre esta exigencia, pues dicen, solo se les quiere liquidar y esto implica menos dinero.

Fijaron como hora límite a las 22:00 horas.

Por la tarde, representantes de los oficiales acompañados del abogado acudieron a la Mesa de Control de la División de Fuerzas Federales para interponer un oficio dirigido a la SSPC para que Carpizo fuera aceptado como representante legal y con la petición formal de diálogo de manera inmediata.

El oficio fue dirigido al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Sin embargo, esto no ocurrió y posterior a este plazo emitieron un breve mensaje a medios de comunicación.

“No hemos recibido respuesta alguna, pero nosotros seguimos abiertos al diálogo. Aquí vamos a permanecer hasta el día lunes que fue cuando nos dieron fecha para que se pueda abrir una nueva negociación”, dijo uno de los representantes.

“Estamos invitando a todos los compañeros que se encuentran desplazados para que vengan aquí a base Contel y le sigamos echando ganas. Eso es todo lo que tenemos que decir. Por ahora no nos han dado (solución). Ya nos aceptaron la solicitud, pero no nos han dado respuesta”, agregó.

El vocero informó que será hasta el lunes cuando vuelvan a reactivar el diálogo y se tiene previsto que sea a las 10:00 horas.

“Seguimos abiertos en la negociación. Vamos a permanecer de manera pacífica, como lo hemos venido haciendo, para que sigamos avanzando y dialogando y lleguemos a una manera de mejorar esta situación”, expuso.

Sobre la indemnización, reiteró que es el punto prioritario a impulsar y lanzó un llamado al Gobierno: “Que nos escuchen, que de verdad nos presten atención y que vean que estamos aquí por una causa justa”.