Sin avance las obras de la carretera de “Cuatro Carriles” de Sonora; no quedará lista en este año

Sin ser un experto en la materia, les aseguro que la modernización de la carretera de “Cuatro Carriles”, que atraviesa el estado de Sonora desde los límites con Sinaloa hasta la línea fronteriza con los Estados Unidos, no será terminada en lo que resta del año, ya que falta mucho trabajo por realizar a las obras y voluntad política por parte del Gobierno federal. El fin de semana anduve por el norte del estado y me pude dar cuenta que los trabajos permanecen “estancados” en el tramo Santa Ana-Nogales, sin contar el sur de la entidad entre Guaymas y Hermosillo, entre otros.

La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue que para abril o para mayo, -como dice la canción de Las Cerezas de los Hermanos Carrión- estarían totalmente terminadas las obras, pero fue otra promesa no cumplida del Primer mandatario nacional. Ojalá me equivoque y el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú “se ponga las pilas” y que cheque el mapa de la Repúblicas Mexicana, para que se dé cuenta que Sonora también es México.

La modernización de la “Cuatro Carriles” se inició el año 2010 y es tiempo de que todavía no se encuentre lista para transitar libremente, a pesar de que de Hermosillo a Santa Ana no se construyó con cemento hidráulico, tal como lo prometió el Gobierno federal. Lo único que ha hecho esta administración federal es inaugurar el libramiento de Hermosillo para que los camiones de carga no crucen la ciudad, pero solo las inauguraron, este tramo estaba terminado.

Tiene razón la diputada local del partido Movimiento Ciudadano (MC), María Dolores del Río Sánchez, que el tramo carretero Hermosillo-Santa Ana, se está deteriorando y lo están reparando con asfalto y no con concreto hidráulico como fue la promesa, pero más que promesa, así fue presupuestado. Se dijo que conforme se fuera deteriorando el “chapopote”, la SCT lo estaría sustituyendo con cemento…Los senadores y diputados federales se Sonora deberían de exigir.

Realiza Gobernadora Claudia Pavlovich un balance de las obras públicas terminadas

A continuar con la misión de hacer obras que sirvan y le cambien positivamente la vida a los sonorenses, llamó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a su gabinete de infraestructura, luego de hacer un balance y reportar en lo que va de su gobierno más de 4 mil 400 obras en diferentes rubros que han beneficiado a los ciudadanos, con mejores carreteras, hospitales, clínicas, centros de salud, escuelas, vialidades urbanas, sistemas de drenaje y agua potable.

En la reunión, en el que participa personal de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), con los organismos públicos descentralizados que realizan obra pública como el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), Junta de Caminos así como la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de Salud, la mandataria sonorense celebró los avances alcanzados en tres años ocho meses en los que se ha logrado reconstruir al estado, y a la vez los llamó a seguir trabajando con eficiencia para continuar atendiendo las necesidades de la gente.

“Dijimos que íbamos primero por lo urgente y luego lo importante y lo hemos tenido que hacer todo casi junto”, expresó la gobernadora Pavlovich, al recordar que en la primera mitad de su gobierno se tiene prácticamente reconstruido y perfectamente transitable el 70% de la red carretera estatal y en el resto se trabaja en conservación, lo que significa, que a la fecha ha rehabilitado más de 3 mil 300 kilómetros de carreteras, con lo cual se ha mejorado la movilidad de personas y productos.

En la reunión se presentó a la gobernadora un avance de la reconstrucción de diez escuelas en el sur del estado en Cajeme y Etchojoa que debieron ser demolidas por los efectos del sismo del año pasado y se ratificó que estarán listas y funcionando al inicio del siguiente ciclo escolar, por lo que la mandataria pidió al ISIE no bajar la guardia y no dejar caer lo que ya se ha levantado con mucho esfuerzo, gestión y voluntad de que el recurso alcance para más, las escuelas no pueden volver a estar como estuvieron.

“Con mucha satisfacción veo que las escuelas que era otro renglón urgente, sin duda han sido una prioridad en esta administración”, apuntó.

En esa misma mesa, la gobernadora Pavlovich Arellano evaluó las acciones hechas en materia de vialidades urbanas para devolverle la movilidad o construir nuevas calles en 94% de los municipios de Sonora.

Asimismo, recibió información de las grandes obras como el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), y las que están en proceso como el Parque de Innovación y Alta Tecnología, que presenta un 90% de avance, el nuevo Hospital General del Estado, que registra un 52%; la ampliación del Hospital Integral de la Mujer que está a punto de concluir, el Centro de Justicia para Mujeres que lleva cerca de 90%.

No desaparecerá el IMSS Bienestar: López Obrado

En el último acto de su gira por hospitales rurales en Venustiano Carranza, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no hacerle caso “a los que difunden rumores porque ahora, si no le dan una medicina en el Issste a un paciente, dicen: ‘Es por la austeridad, lo que ya declaró López Obrador, ya no va a haber medicinas y si no te atiendo es porque desde arriba ya no nos dan nada, ya se acabó’”. Eso es politiquería, consideró, dijo el presidente. También ratificó que no desaparecerá el IMSS Bienestar. “Va a continuar y va a mejorar”, señaló.

Insistió que continuará con sus recorridos por el país, porque “como se dice en nuestros pueblos, ‘no me hallo’ allá en la oficina. Siempre me gusta estar recogiendo los sentimientos de la gente para darme cuenta de lo que sucede, conocer la realidad.

Resaltó una vez más que se entregarán los recursos de manera directa a los beneficiarios. “Por eso hay algunas protestas, pero ni modo, aunque rechinen vamos a aguantar, porque estaban mal acostumbrados. Ustedes saben que se iba a apoyar a la gente y se entregaba el apoyo a intermediarios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, bueno, hasta organizaciones no gubernamentales. Había intermediarios y no bajaba el apoyo, no llegaban los beneficios. Ahora ya eso se terminó”.

Mucho ruido y pocas nueces; no teme la delincuencia a la Guardia Nacional

Al parecer la Guardia Nacional no asustó a la delincuencia del país y los “malosos” continúan operando como si esta (GN) no existiera. En el Sur del estado de Sonora continúan las muertes violentas a plena luz del día en los propias marices de los federales. Los municipios de Guaymas y Empalme no son tan grandes como para no poder controlar a los grupos del crimen organizado que operan en esa región. Lo mismo que en Cajeme y Hermosillo. Mucho ruido y pocas nueces.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios… Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos.