Maribel Guardia consuela a un fan a quien su novia lo terminó

Maribel Guardia recientemente lució su cuerpazo a sus 60 años de edad como toda una sirena. Uno de los paraísos favoritos de la cantante para vacacionar, es el puerto de Acapulco en el estado de Guerrero. En un post donde mostró sus sensuales curvas, la también actriz consoló a una fan que había terminado con su novia.

Junto a la fotografía donde podemos verla acostada a orilla de las playas de Acapulco, Maribel Guardia comentó: “deja las olas llegar y las gaviotas pasar, y que el mar se lleve tus penas. Feliz día, ¿les gusta el mar?”.

Sus seguidores le mandaron piropos y halagos, pero fue un comentario el que más llamó la atención. Uno de sus fans de nombre Gael Romero con el corazón roto manifestó: “hola Maribel Guardia, me dejó mi novia puedes mandarme buena vibra para que salga de mi depresión y no me corte las venas”.

La hermosa cantante no hizo caso omiso de estas palabras, por lo que le mandó un mensaje: “Gael lo siento, pídele a Dios que sea para bien”. Dicha persona agradeció a Maribel: “que tengas éxito en todo lo que te propongas, saludos”.

Por otra parte Maribel Guardia reveló haber tenido un aborto hace un tiempo, algo que la llevó a tomar la decisión de no tener más hijos. La actriz estuvo anteriormente en el programa La Saga de Adela Micha, en compañía de su esposo Marco Chacón.

Al tocar el tema de los hijos, el abogado Marco Chacón expresó: “se embarazó una vez”, a lo que Maribel Guardia contó que tuvo un aborto espontáneo. “Le dije ‘¿quieres que me haga un tratamiento de fertilidad?’ a lo que él respondió ‘no, no lo hagas, yo con Julián tengo'”.

Cabe señalar que Marco Chacón ha sido un buen amigo y figura paterna para Julián Figueroa (hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian). Sobre su matrimonio con el reconocido abogado, la también cantante manifestó: “para nosotros no ha sido difícil, ha sido muy bonito, la verdad que nos llevamos muy bien. Cuando aprendes a tener a tu pareja y ver la riqueza que le da tu vida es muy bonito”.

