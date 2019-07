Entrega gobernadora apoyos en la sierra baja

Con la primera lluvia de la temporada, que incluyó una granizada, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano recorrió los municipios de Mazatán y Villa Pesqueira, para entregar acciones de vivienda, becas, la remodelación del Centro de Salud en Nácori Grande y la reconstrucción de la carretera Pueblo de Álamos- Nácori Grande.

La fuerte precipitación y el granizo que cayó durante la gira de trabajo, no fue impedimento para que la mandataria le cumpliera a la gente de Mazatán, Villa Pesqueira, y localidades cercanas, donde convivió con las familias beneficiadas con los diversos apoyos.

Acompañada por Alma Celina Mada Castillo y Francisco Antelmo Mendoza Navarro, alcaldes de Mazatán y Villa Pesqueira, respectivamente, la mandataria visitó ambos municipios y agradeció por presenciar la primera lluvia de la temporada, la cual beneficiará a la entidad.

“Estoy muy contenta de estar aquí porque está lloviendo, ustedes saben que, para Sonora, y para Mazatán y Villa Pesqueira, es importantísimo la lluvia, y me dicen que es la primera en la región y estoy muy contenta de que así sea”, afirmó.

En su visita a Mazatán, la titular del Ejecutivo Estatal visitó la casa de Teresita Bórquez García, para otorgarle las llaves de su cuarto rosa; también entregó tinacos, láminas galvanizadas y cemento y realizó la tercera entrega de becas para estudiantes de primaria y secundaria.

Posteriormente, Pavlovich Arellano, se trasladó a Villa Pesqueira para supervisar la remodelación del Centro de Salud en Nácori Grande, y la reconstrucción de la carretera Pueblo de Álamos-Nácori Grande, donde se trabajaron 38.5 kilómetros.

En Villa Pesqueira, la mandataria estatal entregó casas nuevas del programa Vivienda para Todos, así como recámaras adicionales y tinacos, para beneficio de la comunidad, además de becas para alumnos de primaria y secundaria.

“Como madre de familia estoy muy contenta de apostarle primero que nada al patrimonio y al hogar donde vive nuestra familia, y por eso se han hecho Cuartos Rosa aquí; porque el lugar donde viven nuestros hijos no son cuatro paredes, es el hogar donde crecemos, donde los educamos, donde los regañamos, donde vivimos nuestra felicidad y nuestros problemas”, aseguró.

Pavlovich Arellano recibió en manos de Francisco Mendoza Navarro la llave de la ciudad, debido a su compromiso y apoyo a Villa Pesqueira, además recibió el agradecimiento por parte del niño Jesús Francisco Luna Rivera, por haberle cumplido con una computadora y así ayudarlo a seguir estudiando a pesar de tener problemas visuales.

Por su parte, el alcalde de Villa Pesqueira también agradeció a la mandataria estatal por el constante apoyo a su municipio, y se comprometió a seguir trabajando de manera conjunta con el Gobierno del Estado para continuar beneficiando a los habitantes de la comunidad.

“Agradezco infinitamente el apoyo que en estos 10 meses que llevamos de administración municipal nos ha brindado a Villa Pesqueira, y sé que falta mucho camino por recorrer y sé que van a llegar muchos más apoyos, porque tenemos a una gran líder en el estado de Sonora; una mujer que llegó desde hace cuatro años a trabajar y a sacar adelante y a poner a Sonora en los mejores lugares a nivel nacional”, resaltó.