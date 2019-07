Buscarán que los Centros de Salud estén abiertos los fines de semana y días festivos

Debido a que las enfermedades no descansan ni dan tregua durante los fines de semana ni días festivos, el gobierno de la Ciudad de México buscará que los 229 centros de salud a su cargo ofrezcan consulta durante esos días, aseveró el director general de los Servicios de Salud Pública de la CDMX, Jorge Ochoa Moreno.

Este esquema empezó a principios de 2019. Actualmente hay 81 centros de salud en diferentes alcaldías que dan consultas sábados, domingos y días festivos, “es decir, todo el año”, esto significa que 35.2 por ciento del total de centros de salud del gobierno de la Ciudad de México ya dan consulta sábados, domingos y días festivos.

En entrevista con Excélsior, el doctor Ochoa Moreno destacó que el objetivo es que los habitantes de la capital que no tienen seguridad social cuenten con esta atención médica y no tengan que desembolsar su dinero en consultorios privados o farmacéuticos que, en ocasiones, no cuentan con el permiso para operar o son de dudosa procedencia.

Explicó que en el primer semestre de 2019 han logrado poner en operación 81 centros de salud durante los fines de semana y días festivos, donde la gente aprovecha que los niños no van a la escuela y pueden llevarlos a vacunar o que revisen sus dientes.

“Venimos los fines de semana desde hace como dos meses. En una cita para consulta dental vimos los anuncios de que ya atendían los fines de semana, entonces nos quedó excelente el horario”, comentó Angélica Ramírez, quien llevó a su hija al Centro de Salud Manuel González Rivera, en la colonia Santo Tomás de la alcaldía de Miguel Hidalgo.

Lo mismo opinó Sherly Xiu, quien dijo que el fin de semana “vengo, saco mi ficha y me dan la consulta, sin que me tarde mucho tiempo”, comentó.

El doctor Ochoa Moreno habló al respecto. “Una de las demandas de la población es que las enfermedades no descansan. Por eso estamos empeñados en abrir los centros de salud todos los días, para que no se vayan a los consultorios privados”, enfatizó el director general de los Servicios de Salud Pública de la CDMX.

Karen Ostoa utilizó este servicio al tener un dolor de muela; acudió al Centro de Salud Manuel González Rivera en sábado y le cobraron ocho pesos. “No había gente y la dentista me cortó el nervio y empecé a venir con ella”, dijo.