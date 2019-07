¿Te acuerdas del PlayStation Classic? Ya lo venden en 500 pesos

Hace meses que no recibíamos actualizaciones del PlayStation Classic, no habíamos quedado en que su precio había disminuido a la mitad en menos de un año; honestamente pensamos que ahí se estancaría y no recibiríamos noticias nuevas de la fallida consola retro de Sony. Pero nos equivocamos, porque la máquina aún no ha visto el fondo.

Revisando en tiendas en línea damos cuenta de que la consola ha reducido aún más su precio; actualmente la puedes localizar en Amazon por 26.71 dólares, lo que es igual a 507 pesos. Esto significa que en medio año la consola retro ha tenido una depreciación del 75% del su precio original, que era de 99.99 dólares, algo que nunca se había visto en lo que se refiere a hardware en la historia moderna de la industria.

Ahora bien, antes de que pienses tal vez hacer el gasto, te mencionamos que el precio es en la tienda de Estados Unidos; aún así, para México tampoco es que esté muy cara, actualmente su precio es de mil pesos, que también es una reducción significativa tomando en cuenta que originalmente costaba unos 3500 pesos, en diciembre de 2018.

¿Por qué no se vende el PlayStation Classic?

Desde su lanzamiento el PlayStation Classic ha recibido muchas críticas negativas, tanto de fans, como de especialistas de la industria; se ha señalado su falta de juegos relevantes, el que no cuente con cable para la corriente, pésimo desempeño de los títulos, mala interfaz, entre muchas otras cosas. Esto provocó que los compradores pasaran de largo con la consola retro.

Sony probablemente esperaba una demanda igual a la que experimentó Nintendo con sus mini consolas; no obstante la realidad fue diferente, al parecer las constantes reducciones de precio y ofertas no han ayudado a que las unidades se desplacen, por lo que es probable que la plataforma te una o dos reducciones más antes de estancarse completamente.

Fuente: SDP noticias