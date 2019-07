Presenta Atlético a Héctor Herrera

Sobre su ausencia en la Copa Oro, donde México buscará el título ante Estados Unidos el domingo, dijo que tomó la mejor decisión para su carrera

El mexicano Héctor Herrera fue presentado oficialmente como jugador del Atlético de Madrid, ceremonia donde se dijo ilusionado de llegar al club colchonero, pero entiende que tiene mucho trabajo por delante.

“Muy feliz por llegar a un histórico como el Atlético. Muy contento, los primeros contactos con los compañeros han sido muy buenos. Todos han sido agradables, simpáticos. Han mostrado apoyo incondicional. Algo importante para sentirnos cómodos y como en casa. Muestran ser un gran grupo, una gran familia.

“He tenido poco contacto con el míster (Diego Simeone). Han sido charlas pequeñas, pero tendremos bastantes días para hablar, para ver qué le gusta y qué quiere de mí. Estoy con la disponibilidad y la actitud de ponerme bajo sus órdenes. No hay mucho que decir sobre mi conversación con Simeone”, dijo Herrera, quien mostró que portará el número 16.

Sobre la competencia por el puesto titular con Saúl y Koke indicó que espera que sea dura, pero que se están llevando muy bien.

“El recibimiento de Koke fue simpático, me dio un abrazo que no esperaba. Ha sido bueno en todos los compañeros. Pero obviamente Koke, como capitán, es el primero en hacerte sentir como en casa. Es un honor compartir el vestuario y las canchas con ellos. Son dos grandes jugadores que admiro. Estoy para aprender y para disputarles el lugar. Sé que tengo que trabajar duro y fuerte. Pero para un club grande como el Atlético hay que trabajar mucho”, estableció.

“No tengo un jugador específico que me haga ilusión por jugar. Me hace ilusión compartirla con todos. Es lo que más se refleja a la hora de jugar. He tenido poco contacto con compañeros. Y de otras cosas, no de lo que significa el Atlético. Con los días ya lo hablaremos para saber lo que hay que hacer para representar a un histórico como el Atlético”.

Sobre su ausencia en la Copa Oro, donde México buscará el título ante Estados Unidos el domingo, dijo que tomó la mejor decisión para su carrera.

“La decisión que yo tomé por no ir a la Selección fue al entender que era lo mejor para mi carrera y mi familia. A cualquier jugador le gustaría estar con su selección, sea una Final o no. Se lo transmití al seleccionador (Gerardo Martino), que era lo mejor para mí. Estoy contento de estar acá”, declaró.