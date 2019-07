Informarán a federales trabajo en otras áreas

Les aseguraron que a nadie se obligará a incorporarse a la Guardia Nacional y no habrá represalias contra los agentes que salieron a protestar

Tras cuatro horas y media de negociación, elementos de la Policía Federal acordaron instalar mesas informativas a partir del lunes.

En éstas se les hablará a elementos sobre las diversas opciones salariales y condiciones laborales de las áreas gubernamentales a las que se podrán incorporar.

De acuerdo con los inconformes, les aseguraron que a nadie se obligará a incorporarse a la Guardia Nacional y no habrá represalias contra los agentes que salieron a protestar.

Luis Ojeda, vocero de los uniformados, informó que ha habido avances, pero falta discusión de diversos puntos.

“No hemos llegado a acuerdos bien definidos. Ni hay la información exacta. Evaluamos que vamos avanzando y que los puntos que se están tratando van en mejora”, dijo.

“Las mesas de diálogo siguen abiertas (…) estamos buscando que cada integrante de la Policía Federal hasta el momento se vaya o tenga o siga con las mejores condiciones laborales”.

Al ser cuestionado sobre si continuarán los bloqueos y las manifestaciones en distintos puntos, como ha ocurrido a lo largo de estos días, refirió que hasta el momento no está definido y será sometido a votación de los uniformados.

“Revisaremos. Si es adecuado, habrá necesidad de continuar con esos bloqueos, o si no, dejar de seguir perjudicando a la ciudadanía”, expuso.

Este día, apuntó el agente, se recibirá información del tabulador para las cantidades para las liquidaciones.

Dan reversa a informes de manifestantes

El vocero de policías inconformes dijo que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, se comprometió a que quedará sin efectos el documento que circuló en el que se pide información sobre los elementos que participaron en las manifestaciones.

“Lo sentimos como intimidatorio”, expresó.

“Asuntos internos solicitó un informe, información de compañeros de Seguridad Regional. Eso motivó que de inmediato nos sentáramos a la mesa otra vez porque lo sentimos como una traición. En ese momento, exigimos una explicación aquí a los mandos sobre ese documento ‘¡oigan!, ¿qué pasa? Ustedes nos aseguran que no hay represalias y sale este documento’.

“En la mesa, frente a nosotros se contactó vía telefónica al director de Asuntos Internos y el subsecretario de Seguridad Ciudadana ordenó que quedara sin efecto”.