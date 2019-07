“Feliz de hacer alarde de mi riqueza legal”: Floyd Mayweather presume 35 mdp en efectivo

En pleno Día de la Independencia en los Estados Unidos, Floyd Mayweather volvió a hacer lo que mejor le sale -además de boxear-, presumir su inmensa riqueza.

No por nada le apodan el ‘Money’ y muestra de ello son sus últimas publicaciones en Instagram en donde presumió ‘algunos’ billetes sobre la mesa que juntos suman la impresionante cantidad de casi 35 millones de pesos (1,8 millones de dólares en billetes de 100).

“Una vez me dijeron que la persona más ruidosa en la sala es la persona más débil en la sala. Bueno, eso funciona para las personas que están haciendo algo ilegal. Pero en mi caso, estoy feliz de hacer alarde de mi riqueza legal y presumir de ser un hombre negro que vino de la pobreza, venció a todos los pronósticos y no me importa lo que piensen los demás. ¡Feliz por mi independencia! Ahora, ¡que comiencen los fuegos artificiales!”.

FLOYD MAYWEATHER

Mayweather se dijo encantado de que mientras presume sus joyas, mansiones, ropa y todo su dinero, sus detractores, quienes lo han criticado durante dos décadas, siguen sin construir su propio legado.

“Esto es lo que he escuchado durante 23 años… ‘Todo lo que hace Mayweather es jactarse de sus autos, sus joyas, sus mansiones, sus damas, su ropa y su dinero’. Y esto es lo que Mayweather dice ahora: ‘Estoy feliz de que hayan pasado más de dos décadas odiándome en lugar de crear su propio legado’”.

FLOYD MAYWEATHER

Mayweather, quien ha vendido cerca de 28 mil 500 millones de pesos (mil 500 millones de dólares) en eventos de pago por eventos, fue el atleta con mayor ingreso en 2018, aunque para este año no apareció en la lista ya que no tuvo actividad.

Fuente: SDP noticias