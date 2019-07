Demanda expareja a Chris Brown por manutención

De acuerdo a Nia Guzman, el rapero no ha cumplido un pago de 17 mil 743 dólares de manutención que se le ordenó en febrero

Nia Guzman, madre Royalty, una de las hijas de Chris Brown, levantó una demanda contra el rapero por supuesta falta de pago de la manutención de la menor, reportó The Blast.

Guzman afirmó en los documentos legales que en febrero se le ordenó a Brown que pagaran 17 mil 743 dólares de manutención.

“(Brown) Ha ignorado los avisos de deposición, se ofreció a participar en la mediación en una audiencia judicial y luego no respondió a las fechas potenciales de mediación cuando se propusieron, e ignoró las ofertas del acuerdo”, dice el texto.

La mujer afirmó que las acciones del músico le han causado dificultades puesto que no trabaja, y dijo que Brown tiene una extraordinariamente grande fuente de ingresos, ya que presuntamente gana 7.5 millones de dólares al año.

Guzman está pidiendo en total 258 mil 285 dólares de respaldo, dinero en el que se incluye el apoyo retroactivo legal desde el inicio del caso, más otra compensación por sanción, así como el valor de una vivienda que Brown aparentemente aceptó proporcionar.

El año pasado, Guzman y la estrella musical tuvieron una batalla legal por la custodia y la manutención de la pequeña; él pagaba 2 mil 500 dólares al mes en apoyo y otros 4 mil dólares por una niñera, quien resultaba ser la madre de su ex pareja.

Ella exigió que debía recibir 21 mil dólares al mes y que se le debían 250 mil dólares en manutención retroactiva de menores.