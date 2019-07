Crece interés por “Ponte frente al espejo”

Ante el creciente interés mostrado por la sociedad en obtener los beneficios del programa “Ponte frente al espejo”, la Secretaría de Salud en Sonora intensificará la difusión de cómo acceder al programa.

María del Carmen Candia Plata, coordinadora del programa, aclaró que los cuestionarios para determinar algún problema de salud emocional no se aplican de manera individual, sino a agrupaciones o escuelas que estén interesadas en obtener los beneficios.

Esto es importante, enfatizó, para que la Secretaría de Salud en el estado pueda establecer el adecuado seguimiento de las personas que respondan el cuestionario.

A través de la página www.pontefrentealespejo.com las personas que accedan encontrarán recomendaciones e información valiosa sobre salud emocional, más no podrá realizar los cuestionarios.

“En el supuesto de que alguna entidad laboral, educativa u organización esté interesada en acceder al programa Ponte frente al espejo, deberán enviar un correo a la dirección [email protected] y los especialistas puedan acudir a aplicar los cuestionarios”, especificó.

Candia Plata recordó que la gobernadora Claudia Pavlovich mencionó que este programa es algo que va a ayudar a las personas a trabajar en su interior y con el que se podrá ayudar a quienes no la estén pasando bien, además identifica a quienes presentan problemas emocionales.

“Como se recordará, los dos cuestionarios están avalados por la Organización Mundial de la Salud y son aplicados por el personal de la Secretaría de Salud por medio de tabletas para conocer el estado de salud física y emocional que se tiene”, precisó.

Con este programa, agregó, es posible ayudar a las personas a sentirse mejor, debido a que puede detectar diversos problemas emocionales, como ansiedad y depresión; también pueden saber cómo está su autoestima y su desarrollo personal.

Las recomendaciones con las que cuenta la plataforma están escritas en un lenguaje sencillo y son muy útiles porque están hechas para la población en general, y añadió, contiene información para mejorar la nutrición, redes de apoyo, mejorar el sueño y evitar el consumo de sustancias, el agotamiento, la tristeza y la violencia, todo ello derivado de un trastorno emocional.

Además de las recomendaciones, indicó, la plataforma genera un código para cada persona, con el que puede ingresar para obtener la información que le sea de mayor utilidad y llamar al 9-1-1 Ponte frente al espejo, en situaciones de emergencia emocional para recibir orientación personal.

La coordinadora del programa apuntó que las recomendaciones que genera la plataforma para cada persona están científicamente respaldadas, por lo que considera que ayudarán a vivir mejor a la población.