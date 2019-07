Trabaja Conade en números rojos

La Conade está operando ya con números rojos y a partir de agosto enfrentaría problemas presupuestales que le impedirían pagar servicios, advirtió la tarde de ayer la titular del organismo, Ana Guevara.

La ex velocista reveló la situación financiera de la dependencia en su reunión de trabajo con la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, de la cual salió muy bien librada pues no hubo mayores cuestionamientos. De hecho sólo cuatro senadoras de la Comisión estuvieron presentes.

“Hemos notificado que no hay forma de transitar con este presupuesto. Les anuncio que el mes que viene se nos va a acabar el recurso, así que tendremos que ir con el Presidente y con el Secretario de Hacienda para solicitarle la extensión de recursos”, dijo Guevara.

“A partir del mes que entra entramos en números rojos y no vamos a poder pagar la luz ni lo básico, ese es el escenario actual”.

En sus intervenciones frente a Senadores, Guevara reiteró que está haciendo limpieza en la Conade.

“Estamos recibiendo la caca del pasado”, expresó.

Defendió la modificación de becas de deportistas, acción que dijo es un reajuste y no un recorte; el despido de metodólogos y reiteró que no ha presentado su plan de trabajo tanto por la labor de erradicación de usos y costumbres en la dependencia, como por la falta de presupuesto.