Se manifiestan agentes de la Policía Federal

Un grupo de elementos de la Policía Federal se manifestó la tarde de este miércoles sobre el dos carriles del bulevar García Morales, frente a las instalaciones de la corporación, en rechazo al despliegue de la Guardia Nacional y la incorporación a la que los están obligándolos, sin respetar sus derechos de antigüedad y prestaciones.

Los efectivos federales, portando mantas y cartulinas iniciaron su manifestación alrededor de las 14:00 horas y advirtieron que continuarían en forma indefinida, hasta recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Los inconformes cerraron dos carriles del bulevar García Morales, lo que ocasionó problemas de tránsito, al hacerse un “cuello de botella” por el estrangulamiento del tráfico.

Los manifestaron lamentaron que no se les preguntó si querían o no pertenecer a la Guardia Nacional, y menos están de acuerdo a la transferencia cuando no les quieren reconocer su antigüedad en la corporación de la que provienen.

“Jamás nos notificaron si queríamos pertenecer a la Guardia Nacional, nada más por órdenes nos mandaron a hacer los exámenes a la Ciudad de México y allá nos están diciendo que no pasamos, muchos por estatura o por problema de la vista”, aseveraron.

“No sabemos nada, no nos han dicho nada si no quedaremos en la Policía Federal; a algunos compañeros los mandaron al Instituto Nacional de Migración, les hicieron firmar su baja, prohibiéndoles todos sus derechos”, manifestó uno de los agentes.

Consideraron injusto que si ellos ya pasaron el examen de control y confianza, no tienen por qué volverlos a hacer, “menos que por dos o tres kilos de más o algunos centímetros de estatura que nos falta, nos quedemos sin empleo”.