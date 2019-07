Osorio Chong se desmarca de “mano negra” detrás de protestas de Policía Federal

El senador Miguel Ángel Osorio Chong se desmarcó de la “mano negra” que, a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, está detrás de las protestas de los agentes de la Policía Federal.

En este sentido, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la cámara alta, aseguró a Ciro Gómez Leyva que la crisis de la corporación la provocó el gobierno actual y no se desató en los sexenios anteriores.

“No acuso recibo, la crisis no tiene que ver con sexenios anteriores, es la que se ha provocado desde el inicio de este gobierno, no le han informado al presidente que en Bucareli no hay sótanos, siempre dimos la cara”.

¿Por qué protestan los policías federales?

La mañana de este martes, los agente tomaron las instalaciones del Centro de Mando de la corporación en Iztapalapa, en la Ciudad de México.

A esta movilización se unieron agentes de la base de Ecatepec, Estado de México, quienes cerraron la autopista México-Pachuca, en el kilómetro 11, a la altura de San Juan Ixhuatepec.

Los federales han cuestionado a sus mandos en cuanto al tabulador de la Guardia Nacional, así como el respeto a su antigüedad, prestaciones vigentes y si van a ser sometidos a la disciplina militar.

Además, se quejan de que a decenas de elementos del interior de la República los han hecho venir para presentar las pruebas para el nuevo cuerpo de seguridad, pero no les dan ni hospedaje ni comida.

“Mano negra” detrás de protestas

Ante las protestas de los federales, López Obrador consideró que detrás de esas movilizaciones hay “mano negra” y señaló que no es “una causa justa”, ya que no se está despidiendo a ningún agente.

En un vídeo señaló que federales “se amotinan, toman las calles” porque a la Guardia Nacional están pasando “voluntariamente algunos elementos, alrededor de 10 mil, que han pasado la prueba”, al aclarar que “no se se acepta a cualquiera”. No entran quienes “no están en buenas condiciones, no tienen conductas aceptables y tienen problemas de salud”, dijo.

Osorio lamenta la situación de los federales

Osorio Chong, quien en su momento fue jefe de los policías federales como titular de la Secretaría de Gobernación, lamentó lo que ocurre dentro de la corporación, la cual, afirmó, “ha dado muchas satisfacciones y resultados a la población”.

“Es increíble que a nivel internacional se le ha reconocido como una policía de élite y aquí se le diga que está llena de vicios, de corrupción, de los señalamientos que se mencionan una y otra vez, y pues sin mencionar nombres, dicen que no sirve”.

El ex encargado de la política interior dijo esperar que pronto se resuelva la crisis de los elementos de la Policía Federal, pues ve “injusto” el trato que están recibiendo en el proceso de su transición a la Guardia Nacional.

“Espero que haya una rectificación, se determinó crear la Guardia Nacional, pero creo que no hubo la sensibilidad para llevar el proceso de cambio de lo que es nuestra Policía Federal a la Guardia Nacional, hay un trato diferenciado, pasan todos los tipos de controles y los quieren someter a otros tipos de controles, ha sido poco acertado este proceso, espero que esta crisis se puedan superar”.

Fuente: SDP noticias