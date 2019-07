“Las cosas tóxicas no funcionan, dejé pasar muchas cosas”: Michelle Renaud

Luego de que Michelle Renaud y Danilo Carrera gritaran a los cuatro vientos su romance, y que resurgieran los rumores con respecto a que el actor ecuatoriano era el causante del divorcio de la actriz, ella ha decidido poner fin al mal entendido.

Finalmente la artista ha revelado los verdaderos motivos de su separación en el programa D Generaciones, donde abiertamente narró como fue su separación con el padre de su hijo Josué Alvarado.

“Fue raro porque yo duré 8 años con el papá de mi hijo enamoradísima absurdamente, o sea si estaba yo en el amor total, perdidamente enamorada, pero si había muchas cosas de mi relación que era muy tóxicas que yo dejaba pasar por el enamoramiento que tenía”.

MICHELLE RENAUD

Sin embargo, hubo alguien que la hizo entrar en razón y poner fin a estas situaciones.

“Cuando me hice mamá, llego un punto en donde dije ‘yo no voy a ser…’, o sea, mi hijo me hizo entender que las cosas tóxicas no funcionan en una familia y fue mi hijo quien me hizo tomar la decisión de no seguir en este matrimonio”.

MICHELLE RENAUD

Asimismo, Michelle aseguró que al principio de su divorcio todo fue muy tranquilo, aunque ahora han cambiado un poco las cosas con el padre de su hijo.

Actualmente Renaud disfruta de su romance con Danilo, mismo que ambos han dicho que nació hace apenas unos meses y no durante las grabaciones de la telenovela ‘Hijas de la Luna’, justo cuando ella seguía casada.

Fuente: SDP noticias