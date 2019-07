Firma Herrera tres años con Atlético

Héctor Herrera, nuevo jugador del Atlético de Madrid, explicó que comprometió su futuro con el conjunto colchonero para los próximos tres años debido a que encaja en el estilo de juego que práctica el DT, Diego Simeone.

“El Zorrillo” señaló que tuvo múltiples ofertas de otros clubes, pero nunca pensó en rechazar la del Atlético.

“Porque ha sido la mejor opción, creo que para mi sistema de juego es un esquema perfecto. Éste fue el equipo que más me ilusionó, que más me llamó la atención y que aportó el interés que necesita uno para tomar decisiones.

“He hablado mucho con Adrián y con ‘Oli’ (Oliver Torres) para ir conociendo un poco de lo que es el Atleti, sí me han comentado (la dureza de los entrenamientos), pero tengo que estar preparado para ese tipo de cosas. Si quiero estar bien en forma, tengo que acoplarme a todo”, dijo Herrera a su llegada a Madrid.

“HH”, de 29 años, firmará este día su contrato con el Atlético de Madrid para las próximas tres temporadas, en las que espera ganar títulos, pero sobre todo la Champions League.

“Todavía no he tenido oportunidad de hablar con él (Simeone). Espero mañana tener ese contacto con él, ponerme a disposición y con toda la actitud del mundo. Sí, estoy muy motivado, muy ilusionado por estar acá, en uno de los clubes con más historia en el mundo.

“Estoy muy ilusionado con eso (Champions League), es una copa que todos queremos levantar. La ilusión la tenemos, hay que ver cómo van corriendo los días”, sentenció.