Dividen liderazgos a “federales rebeldes” en la Ciudad de México

La protesta de los policías federales que mantienen tomado el Centro de Mando en Iztapalapa entró en una fase de división por los liderazgos.

En las últimas horas, diversos agentes han tomado el micrófono para reclamar las condiciones en las que se encuentra la corporación y las incertidumbres en el traspaso a la Guardia Nacional.

Las mesas de diálogo entre los federales subieron de tono al grado de insultarse por las decisiones tomadas hasta ahora.

De hecho, lo que divide al movimiento es que unos no aceptan bloqueos de avenidas, mientras que otro sector opina que es lo mejor para presionar a las autoridades a dialogar.

Insisten en opciones para rebeldes

A 36 horas de la inconformidad de policías federales al traspaso a la Guardia Nacional, el comisionado de las Fuerzas Federales, Raúl Ávila, ofreció a los rebeldes otras opciones.

“Miren, hay manera de que se vayan a Migración, a custodia de oficinas federales, en realidad hay más puestos para ustedes, la instrucción no es correr a nadie”, dijo Ávila en un mensaje con altavoz a los federales que mantienen la toma del Centro de Mando de Iztapalapa.

Los elementos gritaron que esa vía no es posible, pues tienen un contrato con la PF.

El mando llamó a la prudencia y la calma en un contexto de bloqueos afuera de este cuartel.

“Por favor, vamos al diálogo, hay opciones”, expresó Ávila.

Los agentes determinaron analizar ese punto, no obstante, exigen una mesa de diálogo abierta y con altos mandos, entre ellos Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

En el Centro de Mando, tanto Raúl Ávila, de Fuerzas Federales, como Ángel González, jefe de la División de Seguridad Regional, atendieron dudas de los manifestantes sobre alternativas a sumarse a la Guardia Nacional, entre otros temas.

En tanto, permanecen los bloqueos en Periférico Oriente en ambos sentidos.