Difunden fotografías de William Levy y Bárbara Mori en una cita romántica

William Levy resultó un experto a la hora de esquivar a los paparazzi, todo sea por mantener su vida privada lejos de cámaras; sin embargo, “hasta al mejor cazador se le va la liebre” por lo que hoy se descubre que el actor cubano tuvo un romance con Bárbara Mori.

La relación tuvo lugar en el año 2011, cuando el galán de telenovelas se separó de Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Alexandra.

Pese a que Levy nunca quiso dar por hecho la separación definitiva de su esposa, lo cierto es que sí hubo división y él disfrutó gran tiempo al lado de la protagonista del aclamado melodrama “Rubí”. Un paparazzi logró captar una cita romántica entre ambos.

¡Hay fotografías!

Mediante el programa Sale el Sol, un fotógrafo -negado a revelar su identidad- mostró las imágenes que prueban el encuentro entre la dupla de actores, el cual se llevó a cabo en un cine a altas horas de la noche pues disfrutaron de la última función que concluyó a la 1 de la madrugada.

Según narra el paparazzi, William cuidó cada detalle para evitar que lo agarraran infraganti. En aquel momento se manejó como un experto dando la impresión que los trabajadores del lugar ya lo conocían.

“A ellos les abren las escaleras de la salida de emergencia. Él ya conoce tan bien el cine que su camioneta la estacionaron afuera de la salida. Entonces cuando a mi me hablan y me dicen, ‘está en tal sala, acaba a tal hora’ y me dan todos los datos de él y que viene con Bárbara Mori dije, no bueno, es una bomba. Cuál fue mi sorpresa que cuando ya van a salir su chofer y uno de sus escoltas acercan la camioneta así a nada de la puerta”.

William solicitó que apagaran todas las luces de la salida de emergencia por lo que fue imposible capturarlos en fotografías, por si fuera poco su equipo de seguridad llamó a la policía para evitar que los paparazzi hicieran su trabajo.

Acá la narración con las fotografías:

Se desconoce cuánto duró el romance. Años más tarde Bárbara contrajo nupcias pero aquella relación tampoco duró, mientras tanto William se concentra en su carrera que despunta poco a poco en Hollywood; se sabe que mantiene una excelente relación con Elizabeth Gutiérrez.

Fuente: SDP noticias