“¡Ya les gusté pa’ su pendejo!”, dice Daniel Bisogno

Actualmente la vida de Daniel Bisogno está en el ojo del huracán, los papeles han cambiado, ahora es la privacidad del conductor de donde surgen muchos chismes, esto luego de que saliera a la luz su separación de Cristina Riva Palacio, con quien contrajo nupcias en 2014.

La información que Raquel Bigorra, supuestamente, vendió a una revista de espectáculos ya no es lo más importante. La orientación sexual de “El Muñe” es de lo que todos hablan y, al parecer lo que más lo afecta, primero circuló en Internet un vídeo del consentido de Pati Chapoy besando a un hombre en un antro de Zona Rosa y más tarde otro muchacho aseguró que el comunicador en el pasado lo invitó “al cuarto oscuro”.

La gente sigue y seguirá hablando, Daniel está consiente y por ello mandó un mensaje a través de su columna del Diario Basta! Sin embargo, llega una semana después de lo planeado.

“Peores toros he lidiado…” se titula la columna publicada el pasado 27 de junio. Daniel inicia con palabras fuertes: “¡Ya les gusté pa’ su pendejo!”, por consiguiente tiene nuestra atención a la par que explica que ha pasado por grandes pruebas como las de ahora que lamentablemente le llegan de manera constante.

“Pero ¿les digo una cosa? ¡Me la pelan! Peores toros he lidiado en mi vida y siempre he salido y saldré avante y triunfante, ¿pero saben por qué? Porque sé quién soy y la gente que me conoce y quiere. afortunadamente es muchísima y también saben el tipo de persona que soy. Por eso, pongan lo que pongan, digan lo que digan, ¡me importa una reverenda chingada!”

Insiste a que no dará una explicación debido a que se trata de su vida privada y antes que medios de comunicación lo agarren de “su pendejo” prefiere dar explicaciones sobre su reciente choque en el que un motociclista salió perjudicado. Hecho que asegura se trató de un accidente donde el alcohol no estuvo involucrado como maliciosamente se informó.

“Jamás daré una explicación, porque no tengo por qué, de lo que yo decida o no decida hacer con mi vida privada; así que no gasten más su tiempo los que buscan nota, yo lo dejé muy claro: soy totalmente libre de estar con mujeres, hombres, ancianas, perros o lo que se me venga en gana y a nadie nunca le tengo por qué explicar, y jamás lo voy a hacer, ¡faltaba más!”

Tales palabras fueron mal recibidas ya que el público le reprocha a “El Muñe” meterse en la intimidad de los demás y enojarse cuando los ojos se concentran en su persona.

Fuente: SDP noticias