Va EU a tercera final consecutiva

La Selección Femenil de Estados Unidos avanzó a la Final del Mundial, derrotando 2-1 a Inglaterra, que perdió el invicto en esta justa y murió víctima de sus errores.

La escuadra de las Barras y las Estrellas jugará su quinta Final en su historia, tercera de manera consecutiva y aspira al bicampeonato (ganó en Canadá 2015).

Su rival será la escuadra ganadora del encuentro entre Holanda y Suecia.

En un primer tiempo muy parejo, Estados Unidos fue quien anotó el primer gol por conducto de Christen Press, quien al 10′ le ganó a la zaga con un certero cabezazo a segundo poste.

Megan Rapinoe, la legendaria capitana de las norteamericanas, arrancó en la banca por decisión táctica; la entrenadora Jill Ellis decidió no alinearla, enviando a Press en su lugar.

El primer gol estadounidense le dio la razón a la estratega aunque para el complemento se extrañó a una jugadora como Rapinoe que suele darle mayor soltura al juego del representativo.

Ellen White respondió con el 1-1 rápidamente al 19′, enderezando la balanza para volver a colocar el juego de tú a tú.

Cuando mayor presión se sentía de parte de las dirigidas por Phill Neville, llegó Alex Morgan al 31′ para poner el 2-1 y darle nuevamente la ventaja a las americanas.

Morgan festejó con este gol su cumpleaños número 30, convirtiéndose en la primera jugadora en anotar en un Mundial el día de su onomástico.

Por el complemento, la Selección de Inglaterra salió con mayor propuesta ofensiva, buscando darle la vuelta al marcador.

Sólo que las Leonas dejaron escapara la opción de mandar el encuentro al alargue y murieron víctimas de sus errores.

Al 67′, White clavó el 2-2 pero el VAR revisó y terminó invalidado la anotación por fuera de lugar.

Stephanie Houghton, capitana de las inglesas, no aprovechó un penal que se marcó al 84′, pues cobró sin potencia y dándole oportunidad a la arquera Alyssa Naher para recostarse sobre su lado derecho pata atajar el disparo.

A cuatro minutos del final se fue expulsada Millie Bright, dejando a Estados Unidos con 10, pero las Leonas no aprovecharon y ahora irán a disputar el partido por el Tercer Lugar el próximo sábado.