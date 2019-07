Ya parece de telenovela el Caso Bácum

“Tira la toalla” jefe policiaco municipal

Echa más leña al fuego quema de palapa

Marcha sobre ruedas cambio de ruleteros

Ya parece de telenovela el Caso Bácum…Y el que vaya que ya parece de telenovela, por como han ido de capítulo en capítulo, o más bien de conflicto en conflicto, es el proceso de sucesión en la alcaldía de Bácum, después de que le revocaran el mandato al encarcelado ex alcalde morenista, Rogelio Aboyte Limón, luego de que fuera detenido por intentar cruzar al “otro lado” con un pasaporte falso.

Pues el clan de la pandilla de Aboyte Limón, nomás no han dejado que tome posesión la regidora, Benita Aldama López, como nueva presidenta municipal, como lo determinara el Congreso del Estado, porque se han amachado en mantener como interino, al también “rugidor”, Francisco Villanueva, para lo cual mantienen un plantón ante el Ayuntamiento de ese municipio del Sur del Estado. De ese pelo.

Y es que con todo y las facultades que tiene la Cámara de Diputados, pero llegaron al grado de acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según ellos para que defina si procede esa remoción, en lo que es una aparente táctica para seguir operando en ese municipio, y de paso el ganar tiempo, por si pudiera regresar Rogelio, quien fuera sentenciado a 18 meses de prisión en Arizona. ¡Zaz!

Es por eso que la también profesora indigenista, o Aldama López, tampoco se ha quedado cruzada de brazos, y en contraparte ya interpuso una demanda ante la autoridad correspondiente, contra quien resulte responsable, a partir de que un grupo de funcionarios le han prohibido ingresar al Palacio Municipal para realizar sus labores como alcaldesa, lo que está de no creerse. De ese tamaño.

O séase que a ese punto ha continuado esa disputa, por el poder municipal de esa localidad, con todo y que Benita advirtiera que no caerá “en el juego”, o la provocación de los incondicionales de Aboyte Limón, que tienen como cabecilla a Villanueva Gaxiola, quien ya lleva más de medio año como “Presimun” espurio, después de que fuera designado de una manera ilegal por el Cabildo. ¡Palos!

Tan es así que en un segundo intento por entrar a la sede de esa municipalidad para asumir su función, lo que es a Aldama de nueva cuenta le dieron pa´ tras, al no permitirle el acceso, por un grupo de manifestantes mantener tomadas las instalaciones, eso para que siga despachando Francisco Javier, con el pretexto de que la primera ya ha estado en ese puesto, y presuntamente no ha dado resultados. ¡Tómala!

Aunque será el sereno, pero hay un resolutivo que no están respetando, como es el del Poder Legislativo, al declararse en franca rebeldía, porque podrán acudir ante el Papa para manifestar su rechazo, pero la cuestión es que primero deberían de acatar esa disposición, cosa que no están haciendo, y es ahí donde en el pecado podrían llevar la penitencia, lo que todavía está por verse, de ahí las apuestas que ya hay.

Pero aún así a la fecha la única cruda realidad es que el acusado de lo “píor” de Aboyte, insiste en sostener a su títere de Villanueva en esa silla presidencial, ante el cómplice silencio del líder estatal de Morena, Jacobo Mendoza, al continuar “mandando por un tubo” a las instituciones, pero eso y más puede esperarse, si hasta los legisladores morenos votaron contra la hoy elegida. ¿Así la “línea”?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Tira la toalla” jefe policiaco municipal…Ahora sí que con todo y la llegada de la Guardia Nacional (GN) a Guaymas, pero el que mejor ya dijo, ¡vale más que digan que aquí corrió, que aquí quedó!, es el ahora ex Jefe de la Policía Municipal de ese puerto, Silvestre Armenta Ramírez, al renunciar a esa chamba, en la que en los próximos días será relevado por Luis Manuel Lugo Durón. ¡Vóitelas!

Lo que pone de manifiesto que no es tanta la confianza que le tienen a la GN, como lo exhibe el que finalmente Armenta Ramírez, casi casi haya dicho, “patitas pa´ cuando son”, por los asesinatos de tres policías en los últimos cuatro días; nueve en lo que va del actual trienio guaymense gobernado por Morena; y veinte desde octubre del 2018 hasta hoy, de ahí el porque ya estén “sacando bandera blanca”.

Al aflorar que no sólo Silvestre ha puesto tierra o mar de por medio, sino también otro buen número de agentes de esa corporación porteña, por el fundado temor de que pudiera sucederles lo mismo que a sus compañeros caídos, que han sido blanco de esos mortíferos atentados por parte del crimen organizado, y sin que haya detenidos, de ahí la urgencia de que se haga algo, para frenar ese apanicamiento.

Toda vez que si la cabeza policial es la primera en renunciar, al parecer para iniciar su trámite de jubilación, que esperanzas puedan tener a los oficiales rasos para sentirse seguros, de ahí el porque están optando por dejar las armas, con lo que se corre el riesgo de que esa comunidad pudiera quedarse sin Ley, o cuando menos es el mensaje que se está mandando, y no es para menos. De ese vuelo.

Luego entonces ese es el escenario de fuego cruzado al que se estará enfrentando Lugo Durón, quien se espera que llegue hacerle honor a su segundo apellido, y se ponga muy duro contra el hampa, a fin de intentar replegarla, por como en teoría esa corporación debería de ser la primer respondiente, pero lo cierto es que en la práctica nomás no están respondiendo, sino que más bien están corriendo. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Echa más leña al fuego quema de palapa…A querer y no, pero el que vino a echarle más leña al fuego, por como si el rancho ya no estuviera ardiendo en “Hornosío”, es el sospechoso incendio registrado en una palapa abandonada, donde antes operaba el restaurante de mariscos La Cobacha, propiedad del fallecido ex alcalde de Empalme, Samuel Rodríguez, ubicada en la colonia Las Granjas.

Y más después de que los primeros peritajes arrojaran que se trató de un siniestro provocado, de acuerdo a lo ventilado por el Comandante de Bombero, Juan Francisco Matty, de ahí que las especulaciones no se hicieran esperar, ante la posibilidad de que pudieran obtener un beneficio con alguna posible aseguranza, aunque también se maneja que los causantes probablemente fueron indigentes que por ahí pululaban.

No obstante y que los vecinos de ese palapón gigante comentaran, que no hay mal que por bien no venga, porque con ese fuego se quitaron de un “pendiente” que tenían, por el latente riesgo que les implicaba el que constantemente los vagabundos prendieran fuego en los alrededores, hasta que tal pareciera que alcanzara a ese palmerío entramado, localizado en la confluencia del bulevar Solidaridad y calle Olmos.

Y a pesar de las dudas que quedaran alrededor de ese hecho incendiario, lo único verídico es que ese inmueble quedó reducido a cenizas, después de que fracasara como negocio, luego de que Rodríguez Sánchez pretendiera instalar con éxito esa sucursal en esta Capital, al igual como la que funciona en Guaymas, pero lo que es aquí terminó chamuscada, al no obtener los resultados esperados. ¡Glúp!

Aún así lo que también “mete ruido”, es que en esta Ciudad del Sol pudiera andar un pirómano suelto, si se toma en cuenta que igual ya trascendió, que la incendiada que semanas atrás tuviera lugar en el Corralón municipal del sector de Las Minitas, por el estilo fue causado por la acción humana, al concluirse que hubo “mano negra”, o mejor dicho tiznada, de ahí el porque ya se investiga. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Marcha sobre ruedas cambio de ruleteros…Lo que representa una muy buena nueva, es que continúa marchando sobre ruedas el proyecto de modernización del transporte urbano de Hermosillo, como lo refleja el anuncio que ayer hiciera el director de Transporte en el Estado, Carlos Morales, de la llegada de 45 camiones nuevos, que a partir de hoy se estarán integrando paulatinamente al servicio.

Así que con sus frenones, pero se está cumpliendo la ruta trazada y planeada Morales Buelna, ya que con esa remesa que pondrán en circulación en un lapso de diez días, ya estarán sumando 101 unidades nuevecitas, desde que ganaran la concesión las empresas Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo. ¡Qué tal!

Lo que traducido al español significa que seguirían sacando de los recorridos a los ruleteros viejos, para que ahora la mayoría cuente con aire acondicionado y tecnología de punta, hasta sumar 250, que es la meta contemplada para el venidero mes de octubre, lo que obviamente disminuirá los tiempos de espera para los usuarios, que ahorita es de más menos unos 30 minutos, para que quede en unos 20. Así el dato.

Y ciertamente que dichos vehículos sí que llegan en un muy buen momento, como es en la presente época de verano, que es cuando el estudiantado está de “vagaciones”, para que puedan ser equipados con el sistema software y las cuestiones tecnológicas, ya que deben contar con cámaras de vigilancia, pantallas, modalidad para cobro electrónico y hasta botón de pánico, entre otras adaptaciones. ¡Órale!

Sin embargo lo que no cayó muy bien, es que aún y cuando ambas compañías todavía están en vías de cumplir con lo prometido, lo que es el vocero de las mismas, un tal Jorge Coxtinica, ya sacó a relucir el tema de las tarifas, al ventilar que en un año podrían revisarlas para analizar si siguen igual o las aumentan, cuando eso es algo que no vine ni al caso, porque primero deben responder a las expectativas.

