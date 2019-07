Personal del INM visita albergue Tin Otoch

Los directivos consideraron que el trabajo que se realiza en la institución se debe de replicar en otros estados en beneficio de menores migrantes y sus familias

“Esto que está sucediendo aquí en el Centro Tin Otoch en Sonora, hay que replicarlo a otros estados de la República, me llevo este ejemplo de Sonora”, aseguró, Isabel Velasco Luna, directora de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes del Instituto Nacional de Migración.

Junto a la directora de DIF Sonora, Karina Zárate Félix y al procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Wenceslao Cota Amador, realizó un recorrido por el Albergue Tin Otoch, en donde constató el trabajo que se desarrolla para atender a niñas, niños y adolescentes en movilidad extranjera no acompañados o acompañados.

La funcionaria del Instituto Nacional de Migración precisó que se consolida el protocolo de los “Opi”, Oficial de Protección a la Infancia, por lo que se protege a las niñas, niños y adolescentes migrantes en su paso por México y reconoció que la situación ahora está cambiando, no es la misma que tiempo atrás; además, felicitó a Wenceslao Cota por ser uno de los dos mejores procuradores del país, siendo de Sonora y San Luis Potosí.

Esta visita de la funcionaria nacional se dio en el marco de la capacitación a subprocuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), que tiene el propósito de actualizar y homologar la información de programas y servicios para las familias sonorenses.

Se impartió la ponencia “Niñez Migrante”, por Velasco Luna, con lo que se fortalece la atención que por instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich, se debe brindar a este tema en Sonora.

Por su parte, Wenceslao Cota, afirmó que Tin Otoch es un modelo de atención de puertas abiertas, de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, por lo que DIF Sonora trabaja coordinadamente con el Instituto Nacional de Migración, así como con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Unicef, El Colegio de Sonora, entre otras instituciones que los favorecen.

Durante el recorrido estuvo la Subdelegada del Instituto Nacional de Migración en Sonora, María Auxiliadora Moreno Valenzuela, destacó la labor del Centro y proyectó acuerdos para continuar con el trabajo en beneficio de los menores migrantes.

Este albergue es una oportunidad de vida, ya que se les brinda alimentación, cuidado, recreación, cultura, manualidades, deporte; además se trabaja con el buzón de las emociones donde los albergados expresan su sentir, sus miedos, sus sueños, anhelos, explicó la subdirectora del Centro, Susana Flores Meza.

A la fecha se han atendido 185 personas desde su creación el 30 de agosto de 2018, 87 mujeres y 98 hombres; 136 son de nacionalidad guatemalteca, 44 hondureños y 5 salvadoreños.