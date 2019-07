“Cocina” Planta Ford importante inversión en Sonora

Este miércoles, directivos de la empresa ensambladora Ford Motor Company, se reunieron con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y según nos comentaron fuentes fidedignas está en proceso una importante inversión en esta capital.

Aunque no soltaron prenda sobre el monto y en qué consistirá, nos adelantaron que el proyecto es altamente beneficioso para los sonorenses y solo faltan detalles para que se concrete y se anuncie.

Como sabemos, la gobernadora Pavlovich ha estado realizando grandes esfuerzos para mantener la tranquilidad laboral en el estado, y por facilitar la inversión de importantes grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros.

Y ello ha dado resultado, ya que como lo informó el Secretario de Economía, Jorge Vidal, la entidad está entre las primeras del país en cuanto a generación de empleos, ya que en esta administración ha generado más de 77 mil nuevas fuentes de trabajo y tanto solo en los primeros cinco meses de este año acumula casi 19 mil.

Esto se contrapone al escenario nacional, en donde en los últimos meses la generación de empleos ha caído exponencialmente, debido a la incertidumbre generada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En contraparte, la mano firme de la gobernadora, la capacidad de tocar puertas y de generar alianzas, como la que sostiene con la Megarregión Sonora-Arizona-Nuevo México, la infraestructura, así como unos índices de inseguridad muy por debajo de los del resto del país, además del trabajo dedicado a erradicar la corrupción y eliminar los “moches”, hacen a la entidad un lugar atractivo para la inversión y por ello el empresario invierte su capital.

Por lo pronto, esperemos que en las próximas semanas se dé a conocer este importante proyecto, que junto con otros en proceso, permitirán generar más empleos y que los jóvenes permanezcan en Sonora con trabajo seguro y sobre todo, con salarios profesionales dignos.

Inconforma a policías federales incorporación a la Guardia Nacional

A un día de que se puso en operación la Guardia Nacional, elementos de la Policía Federal se inconformaron en todo el país y hoy amenazan con un paro, ya que al ser incorporados a la Guardia pierden sus derechos y beneficios de antigüedad, según comentaron, aunque según el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ello no ocurrirá.

Tras las manifestaciones de los elementos federales, en donde Sonora no se quedó atrás, el funcionario federal sonorense, inmediatamente salió a decir que quienes no deseen incorporarse a la Guardia Nacional, continuarán en la corporación a la que pertenezcan y no habrá ninguna represalia.

Asimismo, aseguró que quienes se incorporen a la nueva agrupación mantendrán sus derechos laborales, por lo que no deben de temer el menoscabo de sus derechos… Sin embargo, ello no convenció a los inconformes, quienes, insistimos, hoy habrán de realizar un paro en el país.

Además, tras abandonar la mesa de negociaciones advirtieron que el paro se mantendrá en forma indefinida y procurarán no afectar vialidades, ya que aquí se cerraron dos carriles del bulevar García Morales, durante la tarde de ayer, lo que ocasionó largas filas.

Y ni crea que esta situación la dejarán pasar los grupos delincuenciales, que están a la caza de personal militar y policial altamente capacitado para atraerlos a sus filas, lo que esperemos no se logre.

En víspera del 4 de julio alertan a estadounidenses que visitan Guaymas

Y justo en la víspera de unos de los festivos más importantes para los estadounidenses como es la celebración del Día de la Independencia, que se conmemora hoy cuatro de julio, el Consulado de Estados Unidos emitió este miércoles una alerta para sus connacionales que visitan Guaymas y Empalme.

La alerta es derivada de los hechos violentos que han cobrado la vida de elementos policiacos y que también han involucrado a civiles, por lo que les piden extremar precauciones y estar atentos a los informes que se den a conocer a través de los medios de comunicación.

Como sabemos, San Carlos, en Guaymas, es uno de los sitios preferidos de los estadounidenses, así como Puerto Peñasco y Álamos, quienes aprovechan cualquier oportunidad para disfrutar de las bellezas naturales de Sonora y que esperemos continúen haciéndolo, sobre todo ante el reforzamiento de la seguridad en la región.

