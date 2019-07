Enfrentamientos durante protestas de Policías Federales contra la Guardia Nacional

Desde las primeras horas de este miércoles, elementos de la Policía Federal tomaron el Centro de Mando Contel, en Iztapalapa, para protestar por la pérdida de derechos y prestaciones laborales al ser incorporados a la Guardia Nacional.

El grupo, de alrededor de mil 500 elementos, explicó que no se les informó que el pasado 1 de julio fueron transferidos a la nueva corporación.

Aseguraron de los mandos están solicitando la baja voluntaria de cada elemento para su integración a la Guardia Nacional, lo que hará que pierdan la antigüedad que habían acumulado.

Los policías en protesta reclaman además que, de tener que incorporarse a la Guardia Nacional, compuesta por militares, policías y marinos, podría desaparecer un bono mensual del que gozan los agentes.

Aseguran también que con la llegada del nuevo Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sus derechos laborales se han visto reducidos.

Las protestas no cesarán, aseguran, hasta que haga acto de presencia el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Alfonso Durazo.

Los elementos inconformes aseguraron a los medios que no empezarán a cobrar sus sueldos como elementos de la Guardia Nacional hasta 2020, sin embargo, no le han informado cuanto cobrarán a partir de ese momento. Y a los que no aceptan dichas condiciones, se les está pidiendo su liquidación.

Demandan que se respeten los derechos laborales como agentes de la Policía Federal, que incluyen 5 días de descanso al mes, el pago por operatividad y su rango dentro de la Guardia Nacional.

Llegada de Rosalinda Trujillo desata conflicto

Exaltados, a golpes y empujones, los elementos de la policía lanzaron botellas y todo tipo de objetos contra el cuartel y contra un grupo militar que trató de calmar los ánimos.

Entre los agredidos destaca la comisionada de la Policía Federal, Patricia Trujillo, la cual fue golpeada y calificada a gritos de “traidora”.

“Estamos aquí para dialogar”, declaró a duras penas a los medios mientras era escoltada por policías Trujillo, uno de los altos mandos de la nueva Guardia Nacional.

Tras unos caóticos minutos, Trujillo pudo hablar a los policías y dijo que viene “en plan de diálogo” para escuchar a “compañeros y compañeras”.

“He recorrido toda la República mexicana, he escuchado a mis compañeros y compañeras, necesito 5 representantes para hablar por favor, mi misión es escucharlos, escucharlas. Necesito que ustedes nombren a 5 compañeros y compañeras para poder hablar”, apuntó, sin que, en principio, haya tenido éxito su petición.

Fuente: Lopez Doriga